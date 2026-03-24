El vecino golepado por Alan Ritchson contó cómo empezó la pelea

El escándalo que involucra a Alan Ritchson sumó un nuevo capítulo tras la difusión de un violento episodio en los suburbios de Nashville, Tennessee. Ronnie Taylor, el vecino que aparece en las imágenes, rompió el silencio en una entrevista con TMZ Live para dar su versión de los hechos.

Según su relato, todo comenzó cuando vio al actor circular a alta velocidad con su motocicleta Kawasaki último modelo de color verde por una zona residencial. Taylor, quien se encontraba en la entrada de su casa lavando su propia moto, explicó que “pensé que estaba manejando de manera insegura” y decidió confrontarlo.

El hombre aseguró que no sabía que se trataba de una figura de Hollywood y que su intención era advertirle sobre el riesgo de su conducta. En ese sentido, remarcó que “básicamente solo le dije que bajara la velocidad para que nadie saliera lastimado”.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando el actor volvió a pasar por la cuadra. Taylor describió el momento de la agresión indicando que “sí, lo empujé porque venía hacia mí con su moto. Lo hizo una segunda vez; lo empujé una segunda vez, entonces se bajó de la bicicleta y me dio una paliza”.

El vecino, que aún tiene marcas visibles del ataque, resumió el encuentro afirmando que “me planté y me golpeó brutalmente”. Por ahora, el caso está bajo investigación policial y las autoridades informaron que todavía no hay personas detenidas por el hecho que generó una fuerte repercusión mediática.