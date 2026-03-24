Guia completa de los repechajes para el Mundial 2026 en esta Fecha FIFA

El Mundial 2026 se prepara para completar su lista de 48 participantes mediante la resolución de los últimos seis cupos en los repechajes de esta Fecha FIFA. Desde este jueves 26 de marzo, 22 selecciones disputarán 16 partidos decisivos bajo un formato de eliminación directa que contempla prórroga y penales en caso de empate.

La UEFA definirá cuatro pases en llaves donde las localías se fijaron por sorteo, enviando a Turquía contra Rumania en Estambul, a Italia frente a Irlanda del Norte en Bérgamo y a Gales ante Bosnia y Herzegovina en Cardiff.

Las zonas de la Copa del Mundo ya esperan por sus nuevos integrantes. El Grupo A aguarda al ganador de los cruces entre República Checa contra Irlanda en Praga o Dinamarca ante Macedonia del Norte en Copenhague.

El Grupo B sumará al vencedor del duelo en Gales o del choque italiano. Por su parte, el Grupo D de Paraguay y Estados Unidos recibirá a quien triunfe en la llave que incluye los partidos de Turquía y el Eslovaquia ante Kosovo en Bratislava

Finalmente, el Grupo F se completará con el éxito de Ucrania frente a Suecia en Valencia —sede elegida por el conflicto con Rusia— o de Polonia contra Albania en Varsovia.

En tanto, el Repechaje Internacional tendrá lugar en sedes mexicanas como Monterrey y Guadalajara para otorgar los dos pases restantes. Bolivia se medirá ante Surinam y Nueva Caledonia frente a Jamaica en semifinales.

Los ganadores intentarán llegar a las finales donde ya esperan Irak y República Democrática del Congo, clasificados directamente a esa instancia por su mejor ubicación en el Ranking FIFA.

El clasificado por la vía de Irak ingresará al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega, mientras que el otro boleto definirá el cuarto integrante del Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.