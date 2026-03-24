Drogas, trata de personas, control migratorio y verificación de antecedentes. Ese es el eje del nuevo esquema de operativos que San Juan comenzará a reforzar en rutas junto a Nación, tras el procedimiento realizado en el control interprovincial de San Carlos. La intervención marcó el punto de partida de una estrategia que no será fija en un solo lugar: los controles serán rotativos y se desplegarán en distintos puntos según análisis previos.

Desde la Secretaría de Seguridad explicaron que la planificación se basará en datos de circulación y en información compartida entre Provincia, Nación y fuerzas federales, con el objetivo de actuar en corredores estratégicos.

Actualmente, por el control de San Carlos circulan unos 300 vehículos diarios, mientras que por El Encón lo hacen alrededor de 100, cifras que permiten dimensionar el movimiento en los principales accesos interprovinciales.

“Vamos a empezar a hacer controles seguidos, constantes, que van a continuar en el tiempo con planificación estratégica”, afirmó el secretario de Seguridad, Enrique Delgado.

El cambio es de enfoque: de operativos aislados a un esquema sostenido, con controles integrales en rutas.

Un control integral en rutas

El operativo en San Carlos reunió a distintas áreas de la Policía de San Juan —D5, Drogas Ilegales, Brigada Central, Sustracción de Automotores y D7— junto a la Dirección Nacional de Migraciones y el Comité contra la Trata.

En ese marco, se desplegó un control total sobre vehículos particulares, transporte de pasajeros y camiones, con verificación de identidad y chequeo en bases de datos.

“Se controló identidad de personas que viajaban en autos, colectivos y camiones, verificando si tenían algún impedimento”, explicó Delgado.

Además, se realizaron controles específicos orientados a la detección de estupefacientes, como parte del trabajo del área de Drogas Ilegales.

El rol de Migraciones en los operativos

Uno de los ejes que se fortalecerá en este nuevo esquema es el control migratorio. Durante el operativo, personal de Migraciones verificó la situación de permanencia de personas extranjeras, tanto en vehículos particulares como en colectivos.

También se controló que conductores de vehículos extranjeros cumplieran con los requisitos para circular en el país.

“Se hizo el control operativo para ver si estaba regularizada su situación”, detalló el funcionario.

La integración de Migraciones al Ministerio de Seguridad de la Nación permite ahora una mayor coordinación con las provincias y facilita este tipo de intervenciones conjuntas.

Trata de personas y control de menores

La prevención de la trata de personas fue otro de los puntos centrales del operativo. Durante la jornada se difundió la línea 145 y se brindó información a choferes y pasajeros sobre cómo denunciar situaciones sospechosas, tanto en explotación sexual como laboral.

Además, surgió con fuerza la necesidad de reforzar controles sobre menores que viajan sin sus padres.

“Es importante identificar al menor, a la persona con la que viaja y verificar que exista autorización”, advirtió Delgado.

El objetivo es prevenir situaciones de vulnerabilidad y avanzar hacia controles más estrictos en todo el país.

Tecnología para mejorar la eficiencia

En paralelo, tal cual lo anunciado previamente, el Gobierno provincial avanza en la incorporación de tecnología para agilizar los controles sin afectar la circulación. Entre las herramientas previstas se encuentran cámaras con reconocimiento facial y lectura de patentes, que permitirán detectar irregularidades en tiempo real.

“La idea es que el control sea efectivo, pero también ágil, para no entorpecer el tránsito”, explicó Delgado. Estos sistemas se encuentran en etapa de planificación, en conjunto con Mendoza.

Con este nuevo esquema, la provincia busca consolidar una política de seguridad con mayor presencia en rutas, articulación institucional y uso de tecnología.

El operativo de San Carlos aparece así como el inicio de una estrategia sostenida, donde los controles apuntan no solo al tránsito, sino también a delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas y las irregularidades migratorias.