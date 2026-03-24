Apple lanzara un iPhone plegable y otro historico por sus veinte años

Apple se encamina hacia una transformación radical de su producto estrella. Según revelaron Mark Gurman y el análisis de John Ternus, responsable de ingeniería de hardware y candidato favorito para suceder a Tim Cook, la firma ejecuta el mayor conjunto de cambios del iPhone en la historia mediante un plan maestro que ya está en marcha.

Este proceso incluye el lanzamiento de un modelo plegable este año y un dispositivo revolucionario para 2027. El iPhone plegable se presentaría en septiembre junto al iPhone 18 Pro, aunque sus envíos podrían demorarse hasta diciembre, repitiendo la estrategia del iPhone X de 2017.

En este desarrollo, Apple está fabricando por primera vez una pantalla que se dobla utilizando una estructura de doble capa de vidrio ultrafino aislada del mecanismo de bisagra. La compañía priorizó repartir el estrés mecánico porque no querían que se viese la arruga en la pantalla.

El dispositivo será tipo libro, con una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y una interior de unas 7,7 o 7,8 pulgadas, recuperando el Touch ID en el botón de encendido en lugar del Face ID. Con un precio de entre 2.000 y 2.500 euros, el equipo funcionará con iOS 27, cuyo anuncio oficial para la WWDC26 ya se realizó, e incluirá una multitarea estilo iPad para usar aplicaciones en paralelo.

Para el vigésimo aniversario del modelo original de 2007, Apple proyecta para 2027 el rediseño más grande desde aquel primer modelo con el objetivo de un iPhone sin limitaciones técnicas. Bajo la premisa de que solo Apple podía hacerlo, buscan una pantalla de borde a borde de verdad, sin muescas ni Dynamic Island, empleando una carcasa de cristal curvado y cámara frontal bajo el panel.

Aunque esta tecnología es difícil de ejecutar, la empresa asume que no sería la primera vez que lanza algo con margen de mejora, como ocurrió con el Face ID original. Ternus, definido como el hombre que está definiendo lo que será Apple en los próximos años al supervisar también diseño, IA y wearables, enfrenta con estos hitos su examen definitivo.