La receta de bombones de coco saludables y sin azúcar

Se trata de una opción saludable que no requiere cocción y utiliza solo cinco ingredientes básicos. Al presentar su creación, la cocinera más famosa de las redes sociales afirmó que “yo no me esperaba esto. Hice estos bombones de coco y leche en polvo, quería hacer bombones sin azúcar, y la cuestión es que me sorprendieron de lo ricos que quedaron”. Según su descripción, el sabor obtenido es comparable al de golosinas internacionales, ya que aseguró que “son como Raffaelos con un toque ácido”.

La preparación detallada en la edición número 1281 de la revista requiere un vaso de leche en polvo, medio vaso de coco rallado, una cucharadita de edulcorante en polvo, jugo y ralladura de un limón, y un chorrito de agua.

En un recipiente se mezclan la leche y el coco con el edulcorante, se añade el cítrico y el agua para unir la masa, y se lleva la mezcla a la heladera por un momento. Luego se forman bolitas y se pasan por coco rallado para finalizar el plato.

Paulina comentó que el resultado le recuerda a los brigadeiros, el dulce típico brasileño, porque la leche en polvo aporta un gusto parecido al de la leche condensada que se usa en esos bombones.

La satisfacción por este hallazgo culinario fue evidente en las palabras de la influencer compartidas con sus seguidores. “Me dejaron re contenta, si hasta me escondí algunos para que me queden para mí sola”, confesó sobre el descubrimiento gastronómico. De esta manera, la propuesta se suma a la lista de dulces sin azúcar que permiten solucionar antojos de forma rápida y sencilla.