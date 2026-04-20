El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, puso en debate la posibilidad de ampliar el consumo de carne de guanaco en el país y la planteó como una alternativa frente al encarecimiento de la carne vacuna.

“Debería poder comercializarse en todo el país”, aseveró días atrás en declaraciones al diario La Opinión Austral en la AmCham Summit 2026, que se realizó en el Centro de Convenciones en Buenos Aires.

En ese sentido, el dirigente aseveró que ese alimento “es una proteína muy buena, muy valorada, y tiene que lograr un tránsito federal”. Pino señaló que el desarrollo de esta carne podría representar una oportunidad tanto para los consumidores, que buscan opciones más accesibles, como para las economías regionales, especialmente en la Patagonia, donde se concentra la población de guanacos.

Actualmente, la comercialización de este producto está restringida y su distribución es acotada, lo que limita su llegada masiva al mercado. Por eso, desde el sector rural plantean la necesidad de avanzar en regulaciones que permitan su expansión bajo controles sanitarios adecuados.

Asimismo, mencionó el crecimiento sostenido de la población de guanacos en los últimos años, que impactó negativamente en la producción ovina, afectada por depredadores y por contextos económicos adversos Sobre eso, remarcó: “Ahora que hay un mejor panorama, hay que replantearse cómo queremos producir en la Patagonia”.

Según Pino, los productores muestran “ganas de hacer” que son impulsadas por valores que considera “razonablemente buenos”, ambos aspectos que se complementan con “una capacidad positiva de proyección a futuro”.

El planteo del titular de la Rural se da en un contexto de caída del consumo de carne vacuna y búsqueda de alternativas más económicas. En ese escenario, el guanaco aparece como una opción con bajo contenido graso y alto valor proteico, características que también lo posicionan como un alimento saludable.