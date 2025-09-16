El proyecto de Ley de Proveedores Mineros, una de las normativas más esperadas por el sector productivo local, está a punto de llegar a la Cámara de Diputados de San Juan. El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, confirmó que el proyecto de ley se encuentra en sus últimos ajustes y podría ser enviado en breve a la Legislatura para su tratamiento en comisión. Esta ley, que forma parte de los ejes de gestión del gobernador, busca generar una herramienta legal que potencie la participación de empresas y emprendedores sanjuaninos en la cadena de valor minera.

"La Ley de Proveedores está en una parte de corrección, por decirlo de alguna manera. Hay uno o dos artículos que le estamos dando una vueltita de rosca hasta encontrar el torque justo", explicó Perea en diálogo con DIARIO HUARPE. El ministro enfatizó la importancia de no apurar el proceso y asegurar que la normativa sea de la más alta calidad, a la altura del desarrollo minero de San Juan. "A nosotros no nos sirven sistemas comparados. San Juan se merece una ley de primera línea, una ley superadora como la minería que tiene y como cada uno de los puntos que estamos abordando", agregó.

Aunque no hay una fecha exacta para su presentación formal, Perea subrayó que el compromiso es que el proyecto ingrese al Poder Legislativo en el actual período de sesiones. El funcionario reconoció que el proceso ha tomado tiempo, pero justificó la demora en la meticulosa labor de su equipo. "Es una ley que la podríamos haber tenido antes, pero tanto el equipo de Minería como el equipo de Producción esta, trabajando muy fuerte para que, como te digo, sea una ley superadora y que cumpla con el objetivo que debe tener, que es el desarrollo de nuestros proveedores y el desarrollo de nuestras comunidades", aseveró.

La Ley de Proveedores Mineros es concebida como un pilar estratégico para el crecimiento provincial. Perea la definió como una herramienta más "dentro de un desarrollo completo" que el gobierno provincial está impulsando.

El objetivo final de la ley es establecer un marco legal claro que garantice la participación de los proveedores sanjuaninos, brindándoles las herramientas necesarias para que sus empresas puedan competir en igualdad de condiciones y, de esa manera, se beneficien directamente de la actividad minera. Perea concluyó que el proyecto debe ser un "complemento" entre las distintas partes que conforman el desarrollo de la provincia, asegurando que la minería no solo genere riqueza para las grandes empresas, sino que se convierta en un motor para la economía de los emprendedores y las comunidades locales.

La opinión del sector industrial

Hugo Goransky, secretario del Departamento Minero de la UIA, enfatizó que “se habla mucho de los proyectos mineros y demás” y consideró que “es muy importante la ley o el decreto que marque la previsibilidad que tengan las operadoras mineras”. Para el representante industrial, este marco legal es “transversal para toda la industria”, ya que “la minería es un vector de desarrollo”. Además, se refirió al proyecto Ley de Proveedores Mineros en San Juan y dijo que""me parece que las operadoras tienen clara que es importante él compre local, el trabajo sanjuanino”. Señaló también que "el objetivo es que haya una ley que permita compatibilizar justamente los intereses de toda la minería, que las operadoras puedan comprar al mejor precio posible y que por supuesto haya mucho trabajo sanjuanino, mucho desarrollo de proveedor sanjuanino”.