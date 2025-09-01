Un momento de alta tensión y nerviosismo se vivió anoche en "La Voz Argentina", el aclamado programa de talentos musicales, donde el participante sanjuanino Eduardo Desimone enfrentó una instancia clave para su continuidad en la competencia. Integrante del equipo de Luck Ra, el joven tuvo que esperar la decisión del público para saber si seguía en carrera en el certamen, y para alegría de sus seguidores, el resultado fue positivo.

La tensión para el artista comenzó cuando el Team Luck Ra fue convocado para cerrar una etapa crucial, donde se definirían los ocho integrantes que avanzarían en la competencia. Previamente, el cantante y coach Luck Ra había seleccionado a Thomas Dantas, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre como sus elegidos tras los Playoffs. La decisión sobre los tres participantes restantes quedó entonces en manos del público, que debía votar entre Eduardo, Camila Rizo Avellaneda, Nicolás Behringer, Jacqueline Medina, Lucía Lencina y el dúo conformado por los hermanos Enrique y Tomás Olmos.

Durante la emisión del domingo, se confirmaron los votos del público. Los artistas que lograron completar el equipo de Luck Ra fueron Nicolás Behringer, los hermanos Enrique y Tomás Olmos, y finalmente, Eduardo Desimone, quien fue nombrado en tercer lugar.

Al conocer el esperado resultado, el sanjuanino no pudo contener las lágrimas de emoción y celebró conmovido el inmenso apoyo de la audiencia, que le otorgó un lugar en la próxima etapa del certamen. Gracias al voto de la gente, Eduardo fue uno de los tres elegidos para subir nuevamente al escenario del programa emitido por Telefe.