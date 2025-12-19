La secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral, brindó detalles, en AM 1020, sobre cómo se prepara el sector mercantil de cara a las fiestas de fin de año y remarcó la importancia de cumplir con la ley que establece el horario de cierre de los comercios los días 24 y 31 de diciembre.

En ese sentido, Moral explicó que desde el sindicato ya comenzaron con una campaña de concientización para que los consumidores anticipen sus compras. El objetivo es que los comercios puedan cerrar sus puertas con tiempo suficiente y que los empleados de comercio estén fuera de sus lugares de trabajo a las 17 o incluso antes. “Muchas veces logramos que salgan antes, para que puedan disfrutar las fiestas con sus familias”, señaló.

La dirigente gremial detalló que algunos locales comienzan a cerrar entre las 14 y las 15, mientras que otros lo hacen cerca de las 16, teniendo en cuenta el tiempo necesario para realizar el cierre de caja y permitir el retiro ordenado del personal. En el caso de los supermercados, explicó que se trabaja especialmente con aquellos espacios abiertos y cerrados donde hay gran cantidad de trabajadores, ya que requieren mayor organización para la salida del personal.

“Muchos supermercados ya trabajan hasta las 15 y otros hasta las 16. En los lugares con gran cantidad de empleados se necesita más tiempo para que todos puedan retirarse, mientras que en otros, con media hora alcanza”, indicó Moral, quien destacó el buen diálogo que mantienen habitualmente con las grandes cadenas.

Otro de los puntos que subrayó la secretaria general del SEC fue el pedido a los empleadores para que el pago del aguinaldo, plus o la realización de brindis no se realicen en el horario de cierre. “Nos pasa que el local está cerrado, pero los trabajadores siguen adentro porque se está pagando el aguinaldo o haciendo un brindis. Preferimos que eso se haga en otro horario o apenas ingresa el empleado, para que puedan salir antes de las cinco de la tarde”, afirmó.

Asimismo, reconoció que todos los años se repiten algunas irregularidades, principalmente en comercios del microcentro, y adelantó que este año reforzarán los controles. El 24 de diciembre, desde el SEC realizarán recorridas desde las 9 o 10 de la mañana para recordar a los comerciantes que a las 17 los empleados deben estar fuera de los locales.

Finalmente, Moral aseguró que el sindicato volverá a fiscalizar aquellos comercios que en años anteriores no cumplieron con la normativa. “Ya sabemos a qué lugares tenemos que ir. Vamos a estar presentes para que se respete el derecho de los trabajadores y puedan pasar las fiestas como corresponde”, concluyó.