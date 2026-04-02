El secreto de Wanda Nara para lucir labios rojos hidratados siempre

La tendencia de belleza para esta temporada de frío marca el regreso de los labios intensos con una estética hidratada y vibrante. El estilo que suele mostrar Wanda Nara se basa en el uso de tonos rojos con acabado cremoso, lo cual permite resaltar el maquillaje sin que se pierda la naturalidad del rostro.

Para conseguir este resultado, resulta fundamental preparar la piel previamente mediante una exfoliación suave que se realice una vez por semana para quitar pieles secas. Asimismo, la aplicación de un bálsamo nutritivo antes del color asegura que el producto se deslice mejor, evitando la aparición de grietas y mejorando el acabado final.

Un punto clave dentro de este look invernal consiste en seleccionar fórmulas satín o cremosas en lugar de los labiales mates que resultan demasiado secos. Estos productos específicos aportan mayor volumen y una sensación de frescura que impide que la boca luzca apagada durante los meses de temperaturas bajas.

Para lograr un acabado profesional, se recomienda utilizar un delineador del mismo tono del labial, lo que define el contorno y prolonga la duración del color. Finalmente, sumar un toque de gloss transparente en el centro otorga una luminosidad jugosa que completa este clásico imprescindible de cada invierno.