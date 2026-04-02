Los fieles sanjuaninos peregrinaron hasta la Difunta Correa en el Jueves Santo

En una jornada cargada de simbolismo por la coincidencia entre el 2 de abril y el Jueves Santo, DIARIO HUARPE llegó hasta la Difunta Correa y registró la presencia de fieles que comenzaron a acercarse al santuario para cumplir promesas y pedir ayuda.

Si bien el movimiento no fue masivo durante las primeras horas del día, se pudo observar una afluencia constante de peregrinos que eligieron adelantarse a las tradicionales visitas de Semana Santa. Muchos llegaron en familia, otros en grupos reducidos, pero todos con un objetivo en común: renovar su vínculo con la figura de la Difunta.

Desde temprano, el paisaje habitual del paraje mostró algunas postales clásicas: botellas de agua, velas encendidas y ofrendas que los creyentes dejaron como muestra de agradecimiento. A pesar de la calma relativa, el flujo de visitantes se mantuvo estable a lo largo de la jornada.

Según lo observado en el lugar, el mayor movimiento se espera para la tarde del jueves y especialmente durante el viernes, cuando históricamente se concentra la mayor cantidad de peregrinos. Sin embargo, la coincidencia de fechas generó un anticipo de lo que será un fin de semana con importante concurrencia.

El contexto también estuvo atravesado por la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, lo que aportó un clima particular a la jornada. Algunos visitantes incluso aprovecharon para reflexionar y rendir homenaje en un día cargado de memoria.

Así, entre la fe, la tradición y la memoria, el santuario comenzó a recibir a los primeros peregrinos en una de las fechas más significativas del calendario religioso y nacional. La Difunta Correa volvió a ser, una vez más, punto de encuentro para quienes buscan agradecer, pedir y creer.

Galería de imágenes de los fieles

Foto: DIARIO HUARPE.

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