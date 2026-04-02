Yo Cocino > Recetas
Los secretos para cocinar las mejores empandas de vigilia en Semana Santa
POR REDACCIÓN
Dentro de la oferta gastronómica de Pascuas, el chef Andrés Chaijale explicó que “para la empanada de vigilia, a partir de un buen sofrito, cebolla, pimiento, ajo y luego el pescado elegido” se logra un plato ideal.
El relleno, que evita la carne roja, puede llevar merluza fresca, atún, sardina o caballa enlatada, junto con vegetales como espinaca o acelga. El experto recomendó que se debe “en ese sofrito mezclar el pescado, cocinarlo en el caso de que esté crudo, condimentar, sal, pimienta, un toque de comino, pimentón, pimentón dulce”.
Respecto a la envoltura, señaló que “para el disco, yo siempre recomiendo que busquen los discos hojaldrados”. El secreto final para que queden perfectas consiste en pintar las piezas con clara de huevo y espolvorearlas con azúcar impalpable antes de hornear, asegurando el cocinero que “esa es la receta de las empanadas de vigilia que hacemos nosotros”.