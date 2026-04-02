Domingo 05 de Abril
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Los secretos para cocinar las mejores empandas de vigilia en Semana Santa

Pascuas en Córdoba y Salta ofrecen desde circuitos históricos hasta los trucos del chef Chaijale para un plato clásico.

POR REDACCIÓN

02 de abril de 2026
Los túneles de Córdoba forman parte del recorrido turístico gratuito.

Dentro de la oferta gastronómica de Pascuas, el chef Andrés Chaijale explicó que “para la empanada de vigilia, a partir de un buen sofrito, cebolla, pimiento, ajo y luego el pescado elegido” se logra un plato ideal.

El relleno, que evita la carne roja, puede llevar merluza fresca, atún, sardina o caballa enlatada, junto con vegetales como espinaca o acelga. El experto recomendó que se debe “en ese sofrito mezclar el pescado, cocinarlo en el caso de que esté crudo, condimentar, sal, pimienta, un toque de comino, pimentón, pimentón dulce”.

Respecto a la envoltura, señaló que “para el disco, yo siempre recomiendo que busquen los discos hojaldrados”. El secreto final para que queden perfectas consiste en pintar las piezas con clara de huevo y espolvorearlas con azúcar impalpable antes de hornear, asegurando el cocinero que “esa es la receta de las empanadas de vigilia que hacemos nosotros”.

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