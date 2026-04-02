Los secretos para cocinar las mejores empandas de vigilia en Semana Santa

Dentro de la oferta gastronómica de Pascuas, el chef Andrés Chaijale explicó que “para la empanada de vigilia, a partir de un buen sofrito, cebolla, pimiento, ajo y luego el pescado elegido” se logra un plato ideal.

El relleno, que evita la carne roja, puede llevar merluza fresca, atún, sardina o caballa enlatada, junto con vegetales como espinaca o acelga. El experto recomendó que se debe “en ese sofrito mezclar el pescado, cocinarlo en el caso de que esté crudo, condimentar, sal, pimienta, un toque de comino, pimentón, pimentón dulce”.

Respecto a la envoltura, señaló que “para el disco, yo siempre recomiendo que busquen los discos hojaldrados”. El secreto final para que queden perfectas consiste en pintar las piezas con clara de huevo y espolvorearlas con azúcar impalpable antes de hornear, asegurando el cocinero que “esa es la receta de las empanadas de vigilia que hacemos nosotros”.