Los secretos para hacer una paella con receta familiar

En el marco de las celebraciones de Pascuas, la actriz Claudia Fontán presentó la receta de la paella de su abuela Angelita como un homenaje a las tradiciones familiares.

Esta versión rinde seis porciones y utiliza 200 gramos de arroz de grano redondo, como el bomba o Carnaroli, junto con 700 cc de caldo. La lista de ingredientes incluye cebolla y tomate rallados, extracto de tomate, aceite de oliva, pimentón dulce y de la vera, 300 gramos de calamaretis, filet de chernia o mero, 300 gramos de langostinos y azafrán disuelto en un cuarto de taza de agua.

Un detalle clave es el uso de medio chorizo colorado fresco, del cual la actriz señaló que “reemplaza la sobrasada típica de España pero va muy bien” en la mezcla.

Para la preparación, se elabora un caldo de 15 minutos con las sobras de los langostinos, verduras y vino blanco. Tras saltear los calamaretis, se prepara un sofrito con el tomate, la cebolla, el chorizo y el pimentón hasta lograr una pasta homogénea sin líquido.

Luego de limpiar la paellera con papel de cocina y sal gruesa, se combinan el sofrito, los calamaretis y el caldo para luego añadir el arroz y el azafrán, que no deben moverse más hasta que el líquido reduzca. La cocción total toma 16 minutos; los langostinos y el pescado en láminas se agregan cinco minutos antes de terminar.

Finalmente, tras un reposo de cinco minutos con un repasador, el plato se sirve con limón, perejil y un alioli de ajo, aceite y limón, momento en el que Fontán anima a los comensales diciendo “¡A preparar esas cucharas para raspar el fondito dorado!”.