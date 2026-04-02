Santiago Martínez maneja un polémico negocio desde la cárcel

Santiago Martínez, expareja de Emily Ceco y condenado a 15 años por intento de femicidio, lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad, se encuentra en el centro de un escándalo tras descubrirse que maneja un negocio clandestino desde su celda.

Según revelaron en el programa LAM, Martínez montó un sistema de ventas que incluye cobros digitales mediante una cuenta de Mercado Pago a su nombre y CUIT. Pepe Ochoa detalló sobre el origen de esta actividad que "el negocio viene desde hace ocho meses, no es algo de la última semana. Comenzó en una alcaidía y se trasladó al penal".

El esquema funciona gracias a una persona externa que ingresa la mercadería, permitiendo que Martínez luego la distribuya, incluso entre distintos sectores, ya que "él está en el pabellón 11 y si le pide alguien de otro pabellón, lo envía".

La oferta del "kiosco" es variada y abarca desde bebidas como jugos y gaseosas hasta cigarrillos y teléfonos viejos para llamadas internas, siendo el viagra el producto más costoso. Para coordinar las entregas y recibir pedidos, el detenido utiliza un celular propio.

Al respecto, Ochoa explicó la logística precisando que "el detenido envía el dinero a un Mercado Pago que tiene el nombre y cuit de Santiago, recibe el dinero y tiene una persona que desde afuera ingresa la mercadería para luego él repartirla en el penal".

Esta organización llamó la atención de otros internos, entre ellos un preso con 15 años de antigüedad que destacó la velocidad del armado del circuito, versión que el programa periodístico confirmó al comunicarse directamente al número de Martínez.

Este hallazgo ocurre tras la polémica por las recientes declaraciones de la familia del agresor. Mientras Santiago calificó su condena como "infundada" en redes sociales, su madre ensayó una repudiable defensa asegurando que "somos gente de bien" y que "los golpes fueron leves".

Actualmente, la revelación de este circuito interno pone el foco sobre el control dentro del penal donde Martínez centraliza la logística, ya que, como reiteró Ochoa, "él recibe el dinero, en una cuenta a su nombre, y tiene una persona que desde afuera ingresa la mercadería para luego repartirla en el penal".