El SMN está hace cinco meses sin dirección

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lleva cinco meses sin un director titular, generando preocupación por la estabilidad institucional del organismo. El Gobierno planea reponer en el cargo a Antonio Mauad, pero el Centro Argentino de Meteorólogos advierte que no cumple con los requisitos legales y que su designación pondría en riesgo la operatividad del servicio.

Una dirección vacante y una polémica designación

El cargo de director del SMN se encuentra vacante desde agosto de 2025, cuando Antonio Mauad presentó su renuncia. Según informaciones públicas, la solución propuesta por el Gobierno de Javier Milei para resolver esta vacancia sería reposicionar al mismo Mauad en el puesto que dejó.

Frente a esta posibilidad, el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), la asociación profesional que agrupa a los meteorólogos del país, emitió un extenso comunicado público para manifestar su oposición. El organismo argumenta que la designación de Mauad no respetaría la normativa vigente que regula el perfil del cargo, establecida en el decreto 1432/2007.

La objeción técnica: un requisito legal incumplido

El núcleo de la crítica del CAM se centra en un requisito legal específico. Según el decreto 1432/2007, la Dirección del SMN debe ser ejercida por "un profesional con título universitario de al menos cinco años de duración, vinculado a las ciencias de la atmósfera".

El comunicado del CAM es enfático al señalar que Mauad no cumple con este requisito. La entidad sostiene que este no es un mero "formalismo administrativo", sino "un elemento central para garantizar la capacidad técnica, científica y operativa del organismo". Subrayan que el SMN tiene un rol estratégico para el país, que incluye la producción de información climática, el desarrollo de sistemas de alerta temprana y la representación internacional, funciones que requieren un conocimiento profundo del sistema atmosférico.

Los riesgos de una designación cuestionada

El CAM advierte sobre las consecuencias que tendría una designación que considere inapropiada. Señalan que "la designación de una persona sin la formación adecuada podría poner en riesgo la operatividad del SMN y la calidad de los servicios que ofrece", con posibles implicancias para la seguridad y la economía nacional.

Asimismo, denuncian una situación de "inestabilidad institucional" en el organismo, marcada por designaciones y renuncias sucesivas en los últimos años. Esta falta de continuidad, según el CAM, "dificulta la planificación a mediano y largo plazo, la continuidad de proyectos estratégicos y el fortalecimiento sostenido" del servicio, impactando también en la motivación del personal calificado.

La defensa del nombramiento anterior

La designación original de Mauad en 2024 fue defendida en su momento por el Ministerio de Defensa. En declaraciones a medios, fuentes oficiales justificaron el nombramiento argumentando que su "formación técnica avanzada y su capacidad de gestión lo convierten en el candidato ideal para modernizar el SMN".

Destacaron su "enfoque estratégico" para adoptar tecnologías predictivas avanzadas y fortalecer las capacidades operativas, afirmando que por "su experiencia, logros y visión, Antonio José Mauad no es solo una elección acertada, es la mejor elección para liderar esta nueva etapa del SMN".

El comunicado del CAM cierra reiterando su disposición al diálogo y reafirmando la necesidad de que la designación de la dirección del SMN se realice "respetando la normativa vigente y atendiendo a la idoneidad profesional que el cargo requiere". La polémica pone en evidencia la tensión entre decisiones de gestión y la exigencia de cumplimiento de perfiles técnicos para organismos científicos clave del Estado, cuya estabilidad y conducción especializada son consideradas vitales por la comunidad profesional del sector.