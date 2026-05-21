En el Día del Té, que se celebra este jueves 21 de mayo, la nutricionista María Victoria Menim explicó por qué no se recomienda consumir té inmediatamente después de las comidas y detalló cuáles son los beneficios y las contraindicaciones de esta bebida. La especialista sostuvo que algunos tipos de té pueden interferir en la absorción del hierro y por eso aconsejó incorporarlo en otros momentos del día.

Menim señaló que, si bien el té tiene propiedades antioxidantes y digestivas, también posee componentes que pueden afectar la correcta absorción de nutrientes. “Algunos té inhiben la absorción del hierro, por lo tanto sería bueno consumirlos lejos de las comidas”, explicó a DIARIO HUARPE la nutricionista al referirse especialmente al té negro y otras variedades con mayor concentración de compuestos vegetales.

Además, indicó que el consumo excesivo también puede generar algunos efectos adversos. “Contienen cafeína, aunque en menor cantidad que el café, y si se excede su consumo puede provocar alteraciones del sistema nervioso”, afirmó. En ese sentido, aclaró que algunas personas pueden experimentar irritabilidad, nerviosismo o dificultades para descansar.

Beneficios del té para el organismo

La especialista remarcó que el té también tiene múltiples beneficios cuando se consume de manera moderada. “El té aporta sustancias antioxidantes que ayudan a desintoxicar y limpiar el organismo”, sostuvo. También destacó que las bebidas calientes producen sensación de saciedad. “Retardan el vaciamiento del estómago y permiten que la sensación de estar satisfecho permanezca por más tiempo”, detalló.

Según explicó, otra de las ventajas es que genera un efecto de calma y relajación, especialmente en algunas variedades herbales. “El té tiene menos cafeína que el café, por eso el nivel de nerviosismo o alteración que puede generar suele ser menor”, agregó.

Cuál es el mejor momento del día para tomar té

Menim también recomendó distintos horarios según el tipo de té. “El té negro podría consumirse por la mañana, mientras que el té verde puede tomarse después del almuerzo porque es digestivo y antioxidante”, explicó.

En tanto, señaló que las infusiones relajantes son más recomendables durante la noche. “El té de manzanilla o el de tilo ayudan mucho a la relajación y a conciliar el sueño”, concluyó.