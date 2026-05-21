El truco definitivo para preparar pampizzas caseras en media hora
La cocina casera tiene sus secretos y hoy te traemos uno que te va a salvar cuando el hambre apura y no hay mucho tiempo para cocinar. Se trata de una preparación infalible que destaca porque "Este pan de pizza rápido, también conocido como 'pampizza', no puede ser más simple" y se adapta perfectamente a una picada o una cena improvisada. Su gran beneficio es que "la masa no necesita levado" lo que permite pasar del bowl al horno de forma casi directa.
Para empezar esta aventura culinaria necesitas 250 gramos de harina, una cucharadita de polvo de hornear, sal, dos cucharadas de aceite y 150 mililitros de agua bien caliente.
Este último detalle es fundamental en el proceso ya que "El agua caliente cambia la textura de la masa: la vuelve más flexible y ayuda a que el resultado quede suave aun sin levado". Además es clave sumar 100 gramos de queso rallado a la mezcla porque "El queso incorporado aporta sabor y hace que los panes se mantengan tiernos incluso después de enfriarse".
Una vez que integras todo en un recipiente debes dejar que la preparación descanse unos 10 minutos para que pierda temperatura y sea fácil de manejar. Es normal que al principio la consistencia te resulte algo complicada pero no te preocupes porque "Al principio puede sentirse pegajosa, pero después toma cuerpo" con apenas un breve amasado sobre la mesada. Luego solo resta dividir la masa en 8 porciones iguales y formar los discos.
El paso final requiere un horno precalentado a 220 grados donde los panes se cocinarán por un tiempo de entre 12 y 15 minutos. Podés personalizarlos con ajo, albahaca, aceitunas o lo que más te guste ya que al terminar la cocción "quedan unas pizzetas de película" listas para compartir. Es una alternativa tierna y apenas crocante que rinde 8 unidades y aporta entre 180 y 220 calorías por porción.