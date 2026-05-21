Paula Chaves contó su actitud de migajera para recuperar a su ex polista

En una charla frente a los micrófonos de Olga, Paula Chaves recordó un episodio de su juventud que hoy analiza bajo una luz distinta. La conductora se sinceró sobre lo que definió como su actitud más migajera frente a una expareja, término que refiere a conformarse con lo mínimo en un vínculo afectivo.

Ante su relato, sus compañeras Cami Fortunato y Luli González comentaron que fue "Re migajera amiga". Según relató, todo ocurrió cuando tenía 24 años y sentía la necesidad de recuperar a un hombre cuya identidad coincide con los detalles de Facundo Pieres.

Con honestidad, la modelo detalló aquel momento diciendo que "Quise volver con un novio que tenía de Lobos, que jugaba a un deporte con caballos y tacos y palos". En aquel entonces, el deseo de recomponer el vínculo la llevó a ignorar las señales claras de rechazo.

"Le dije que iba a su casa y él me respondió que no porque estaba con una chica. A mi no me importó, fui igual hasta la puerta del barrio cerrado donde vivía y le mandaba mensajes diciéndole que se fuera ella para que yo entre" confesó ante sus compañeros.

El motivo detrás de esta insistencia residía en un sentimiento de culpa por el final de la relación, que se había extendido por tres años. Sobre sus intenciones de aquel día, Chaves explicó que "Había sido mi novio de tres años, yo quiero recuperarlo porque le había hecho mucho mal y lo había perdido" y remarcó con sinceridad que "Yo quería recuperarlo". A pesar de los kilómetros que la separaban de la vivienda principal, ella permaneció firme en el ingreso del campo con la esperanza de ser recibida.

Años después, con la madurez actual, Paula reflexiona sobre ese accionar con una mirada crítica. "Ahora viéndolo a la distancia pienso que no debería haber ido a la puerta del barrio, siendo que su casa estaba como a cuatro kilómetros porque vivía en un campo en Lobos" reconoció la artista.

Esta revelación contrasta con declaraciones previas donde había minimizado la importancia de ese noviazgo, asegurando que no había sido tan significativo en su historia personal.