Por qué Viviana Canosa podría terminar presa tras la denuncia a Lizy

El panorama legal para Viviana Canosa se complicó tras el cierre definitivo de la investigación que ella misma impulsó en 2025 sobre una supuesta red de trata. El abogado Martín Leiro, quien representa a Morena Rial, anticipó que la conductora enfrentará consecuencias directas en los tribunales. Según sus palabras, "Viviana Canosa va a tener novedades" porque una de las figuras que resultó perjudicada por sus acusaciones decidió pasar a la ofensiva.

Durante una entrevista en un ciclo de streaming, el letrado fue contundente sobre el futuro de la periodista. Manifestó que "a raíz del archivo de la causa donde ella denunció, testificó e insinuó sobre ciertas personas, una de las damnificadas no solo la va a denunciar sino que va a pedir su detención". El abogado aclaró que, aunque no puede revelar el nombre por cuestiones éticas, se trata de una celebridad muy reconocida y descartó específicamente a Florencia Peña.

La base de esta nueva embestida judicial radica en la falta de pruebas que encontró el juez Ariel Lijo, quien decidió archivar el expediente tras 12 meses de trabajo sin hallar víctimas ni testimonios que avalen los dichos de Canosa. Para Leiro, la situación escaló a un nivel penal más grave. El profesional sostuvo que "pasa la falsa denuncia, ya es un falso testimonio el cual tiene pena de 1 a 10 años". Además, agregó que el delito "sería agravado en perjuicio de la persona que se encontraba imputada".

El conflicto no se agota en la denuncia original presentada en Comodoro Py. El abogado recordó que la conductora sostuvo su postura en varias instancias. Por este motivo, remarcó que "no se olviden que se presentó varias veces a ratificar y ampliar, por lo que hay falso testimonio". Este escenario pone a la comunicadora en una posición delicada, enfrentando una escala de penas que llega hasta los 10 años de prisión.

El trasfondo de esta pelea legal tiene un costado humano muy doloroso, especialmente para Lizy Tagliani. La humorista relató recientemente cómo estas acusaciones paralizaron su proceso de adopción, generándole un daño personal profundo. Ella forma parte del grupo de famosos mencionados en la causa, junto a nombres como Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese y Jey Mammon, quienes también evalúan sus próximos pasos legales frente al revés que sufrió la denuncia mediática inicial.