Ana Rosenfeld rompió el silencio tras su internación de urgencia

Ana Rosenfeld pasó por un momento de mucha incertidumbre mientras realizaba su trabajo habitual frente a las cámaras de Net TV. La abogada se encontraba en plena grabación de su ciclo Culpable o Inocente cuando un malestar repentino obligó a detener todo de inmediato. Ella misma relató que "Estaba grabando el programa lo más bien y de repente tenía 5.8 de presión" lo que despertó la alarma de sus compañeros y de todo el equipo técnico presente en el estudio.

La situación escaló rápido debido a la fragilidad física que sintió la profesional en ese instante. Al describir las sensaciones que experimentó, explicó que "No me desmayé, pero me empezó a dar vuelta todo y las piernas se me aflojaron" lo que generó un clima de angustia generalizada. Ante la gravedad del cuadro, el protocolo del canal se activó sin dudarlo y Rosenfeld recordó que "Automáticamente suspendieron la grabación y llamaron a la emergencia" para que pudiera recibir los primeros auxilios de forma profesional.

Tras una primera revisión en el lugar, los médicos consideraron necesario trasladarla al Hospital Alemán para profundizar en el origen de esa baja de tensión tan brusca. Una vez en el centro médico, la sometieron a una serie de controles exhaustivos que incluyeron un electrocardiograma, tomografías y análisis de sangre. El objetivo de los especialistas era monitorear su estado general y descartar cualquier problema mayor derivado del episodio.

Finalmente, después de pasar varias horas bajo observación y recibir los resultados de los estudios, llegó el alivio para la abogada. Sobre la conclusión de los doctores, ella manifestó que "Me dijeron que fue una lipotimia sin consecuencias, pero que me bajara así la presión me asustó" dejando en claro el impacto emocional que le provocó el incidente. Actualmente se encuentra recuperada y ya en su hogar, intentando dejar atrás el mal trago que preocupó al mundo del espectáculo.