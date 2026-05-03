El clima en Avellaneda está que arde. En la previa de un partido que define el futuro de Racing en el torneo local, los hinchas protagonizaron un fuerte gesto que sacudió la tranquilidad del Cilindro: reemplazaron los carteles de la emblemática calle Diego Milito por el nombre de su actual entrenador, Gustavo Costas.

La movida no es casual. Se trata de una muestra de apoyo incondicional al DT y, al mismo tiempo, un mensaje de guerra hacia la dirigencia. La relación entre los fanáticos y la comisión directiva viene desgastada, algo que quedó evidenciado en el último partido ante Barracas Central, donde bajaron insultos desde las tribunas y una ensordecedora ovación para el técnico.

Un presente complicado

Racing llega a este cierre de semestre caminando por la cornisa. En el plano internacional, se ubica tercero en su grupo de la Sudamericana y necesita sumar imperiosamente. En el ámbito local, la derrota de Barracas Central ante Banfield le abrió una puerta inesperada, pero el margen de error es nulo.

La Academia llega a esta última jornada de la Zona B en el noveno puesto con 20 unidades. Los números son claros:

Si gana a Huracán: Clasifica a la fase final sin depender de otros resultados.

Si empata: Necesita que ni Tigre ni Sarmiento ganen sus respectivos encuentros.

Si pierde: Quedará eliminado automáticamente del certamen.

Final anticipada en el Cilindro

El duelo ante el Globo (que marcha séptimo con 21 puntos) será una verdadera final. Huracán depende de sí mismo para entrar a los octavos de final, lo que garantiza un partido abierto y de alta intensidad.

Mientras el equipo de Costas se prepara para el cruce trascendental de las 15:00, las calles aledañas al estadio hablan por sí solas. La grieta institucional entre el sentimiento del hincha y las decisiones de la dirigencia parece ser, hoy, el rival más difícil de vencer para el conjunto de Avellaneda.