Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que la industria es el sector más golpeado por los despidos en Argentina. El relevamiento contabilizó 717 conflictos laborales entre enero de 2024 y el 5 de febrero de 2026, con un dato central: el 62,1% de los casos se concentró en actividades industriales.

El estudio, elaborado a partir del seguimiento de coberturas periodísticas y sitios sindicales, advierte que la cifra no refleja la totalidad de los conflictos, sino aquellos que alcanzaron visibilidad pública. En ese universo, los despidos explican el 63,6% de los casos, seguidos por cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y crisis empresarias vinculadas a caída de ventas o falta de pago de salarios (7,8%).

Dentro de la industria, las ramas textil, alimenticia y metalúrgica-siderúrgica encabezan la lista. El documento se difundió en la misma semana en que se conoció el cierre de Fate, firma emblemática que dejó más de 900 trabajadores sin empleo.

El sector Servicios representó el 16,9% de los conflictos, seguido por el Primario (9,5%), Comercio (8,2%) y Construcción (3,3%). En paralelo, el informe recuerda que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Las pequeñas y medianas empresas concentraron el 39,1% de los conflictos, por encima de conglomerados extranjeros (27,3%) y grandes compañías (18,3%). En cuanto al origen del capital, el 71,5% de los casos correspondió a empresas nacionales.

En el mapa regional, la provincia de Buenos Aires encabezó el ranking con el 25,8% de los conflictos, seguida por Santa Fe y Córdoba. La región centro acumuló casi la mitad de los casos.

El CEPA también destacó que, tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, la conflictividad no disminuyó sino que se intensificó. Entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 507 casos, con un promedio de 24 por mes. Desde octubre de 2025 hasta febrero de 2026 se contabilizaron 210 conflictos, elevando el promedio mensual a 42.

Los datos configuran un escenario de fuerte tensión en el mercado laboral, con la industria como epicentro de los despidos y con las pymes como principales protagonistas de la crisis.