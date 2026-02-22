Imputaron al motociclista que mató a un hombre en una pelea de tránsito

La Justicia imputó por homicidio simple al motociclista de 25 años acusado de matar a un hombre durante una pelea de tránsito ocurrida semanas atrás en la localidad de Ranelagh, partido de Berazategui, en Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Darío Lau, quien falleció luego de un enfrentamiento con Agustín Perrone tras un choque registrado en la intersección de las calles Agote y 366. Según se reconstruyó, el conflicto comenzó tras el impacto entre el Chevrolet Corsa que conducía Lau y la motocicleta del ahora imputado.

De acuerdo a las imágenes que se viralizaron en redes sociales, tras el siniestro vial el motociclista comenzó a insultar al conductor y le propinó una patada a la puerta del vehículo. La situación escaló cuando el automovilista descendió con un palo y comenzó a golpear al joven, quien respondió con golpes de puño.

En medio del enfrentamiento, Lau cayó al suelo y murió en el lugar. En un primer momento se había mencionado que el deceso se produjo por un paro cardíaco, pero posteriormente se confirmó que fue consecuencia de un trauma provocado durante la agresión.

La causa quedó en manos de la UFI Nº1 de Berazategui, que resolvió imputar a Perrone por homicidio simple, delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión. El acusado se negó a declarar ante la fiscal interviniente y permanece detenido mientras avanza el proceso judicial.