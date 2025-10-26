Esta mañana, el vicegobernador de San Juan y candidato a diputado nacional, Fabián Martín, votó en la Escuela Provincia de Mendoza, ubicada en el departamento de Rivadavia, a las 9 horas. Durante su visita, estuvo acompañado por el intendente Sergio Miodowsky, así como por los dirigentes políticos Federico Rizo, María Rito Lascano y otros referentes locales.

Martín aseguró en rueda de prensa que, hasta el momento, el desarrollo de los comicios legislativos 2025 transcurre con normalidad y sin incidencias: “Hasta el momento no hay novedades de nada extraño, se desarrolla todo con normalidad”, afirmó.

Además, hizo un llamado a la participación ciudadana, destacando la importancia de que los sanjuaninos ejerzan su derecho al voto: “Ojalá sea elevado. Hemos venido pidiendo que vayan a votar y no pierdan ese derecho en este día en donde todos somos iguales. Es muy importante que puedan decidir, hay que ir a votar porque todos valemos un voto”, sostuvo.

El vicegobernador informó que continuará su agenda electoral recorriendo otras escuelas del departamento y, a las 11 horas, acompañará al gobernador Marcelo Orrego para emitir su voto en Santa Lucía, observando cómo se desarrolla la jornada en distintos centros de votación.

La elección de hoy renovará tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación correspondientes a la provincia de San Juan, y se espera una participación significativa de los ciudadanos, según indicaron fuentes electorales.