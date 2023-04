La candidatura por otro mandato más del actual gobernador de San Juan, Sergio Uñac, trajo polémicas incluso desde antes de oficializarse. Tal como lo habían anunciado, algunos sectores de la oposición impugnaron a Uñac y, tras la respuesta del uñaquismo a esta presentación, el Tribunal Electoral finalmente falló a favor del mandatario provincial. Este sábado, el organismo que se encarga de regir en estas elecciones emitió un comunicado muy claro: "Declarar que el ciudadano Sergio Mauricio Uñac se encuentra habilitado para postularse como candidato en la categoría Gobernador de la Provincia, en las elecciones para el 14 de mayo del corriente año”. En este contexto, y con una discusión claramente centrada en la interpretación del artículo Nº175 de la Constitución Provincial, en el cual se establece la cantidad de reelecciones que puede llevar adelante un gobernador y un vicegobernador, los impugnantes llevarán a la Corte Suprema de Justicia la situación.

Los impugnantes de la candidatura del gobernador fueron Unidos por San Juan (en la que se encuentra Marcelo Orrego, Marcelo Arancibia, Eduardo Cáceres y Sergio Vallejos); la subagrupación de Vallejos, Evolución Liberal; Vallejos en su nombre y, finalmente, el partido municipal Hordem. Si bien las impugnaciones fueron diferentes, el punto principal de las mismas ahondaba en la interpretación del artículo Nº175, que plantea en un primer párrafo que "el Gobernador el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente una sola vez” y, en un segundo, que “el Gobernador y el Vicegobernador reelectos no pueden postularse para el periodo siguiente como miembros del Poder Ejecutivo." Esta última parte fue quitada en la enmienda del 2011 y es allí donde comienza la discusión.

Por parte de UxSJ dicen que claramente no hay una diferenciación entre ambos cargos, por lo que, en simples palabras, si Uñac es reelecto en estas elecciones, estaría cursando su cuarto mandato (en esta cuenta se suma la vicegobernación de Uñac junto con Gioja). Vamos San Juan, en contrapartida, explicó que hay una interpretación "subjetiva" y adaptada a las condiciones personales de la norma, además de que sí diferencian entre ambos cargos, ya que, según su perspectiva, la gobernación se computaría de manera ejecutiva y, la vicegobernación, de manera legislativa.

Finalmente, el Tribunal Electoral le dio la razón a Vamos San Juan. "Considerando la letra y el espíritu de los legisladores constituyentes, el artículo 175 de la CPSJ no veda la reelección en el cargo de gobernador o vicegobernador que haya sido electo durante dos períodos inmediantes anteriores en el mismo cargo aun cuando haya desempeñado con anterioridad inmediata el otro cargo. Por cuanto, tal como se expresó, se tratan de dos cargos diferentes, Gobernador y Vicegobernador, y por ello deben computarse separadamente las reelecciones, permitiendo afirmar que no existe óbice constitucional para que, quien ha sido un período Vicegobernador, sea luego, consecutivamente tres períodos Gobernador", explica la resolución.

Luego de esta decisión, los impugnantes plantearon a DIARIO HUARPE que, según su perspectiva, esta interpretación del artículo 175º que hacen tanto el Tribunal Electoral como Vamos San Juan es "peligrosa" porque afecta a la alternancia del poder y al espíritu republicano de la Constitución Nacional. Entendiendo esta cuestión, todos los impugnantes apelarán la decisión del órgano rector de las elecciones en la provincia e irán a la Corte Suprema de la Justicia.

Oscar Cuadros, apoderado de UxSJ, contó que desde el frente ya tenían preparada una apelación debido a que esta resolución "era totalmente esperable", por lo que la presentarán a la brevedad, esperan que sea la semana próxima. Más allá de lo técnico, el letrado hizo una reflexión sobre la situación:

"Cuando se discuten este tipo de temas, la discusión parece ser técnica, pero la realidad es que a la gente que no llega a fin de mes no le interesa. Lo que sí hay que hablar es que si vamos a tener dirigentes que cumplen con la alternancia o no. Si nos guiamos por lo que dice el Tribunal Electoral, si Uñac gana estas elecciones, para las próximas puede ser vice y luego ser reelegido tres veces más como gobernador. La pregunta es si queremos ser como Formosa o Santa Cruz o si queremos la alternancia en el poder. Esto no le hace bien a la democracia", planteó.