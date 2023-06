Javier Milei brindó una nota en la que generó mucho revuelo en San Juan. El precandidato a presidente por la Libertad Avanza desconoció a los candidatos libertarios de San Juan que el próximo domingo 2 de julio serán protagonistas de la contienda electoral en la que se elegirá al próximo gobernador y vicegobernador.

Puntualmente, Milei dijo en Canal 8, que “nosotros no estamos participando en la contienda electoral de San Juan”. Incluso, afirmó que “yo no propuse ningún candidato y sacarme fotos con gente no significa nada”.

De este modo, el economista generó que desde la agrupación libertaria de San Juan, Desarrollo y Libertad, salieran a explicar que en el momento que Milei declaró fue víctima de una confusión.

El primero en afirmar que el líder de la Libertad Avanza se confundió fue José Peluc, armador político del frente libertario en San Juan. El dirigente sanjuanino le dijo a DIARIO HUARPE que “Javier estaba distraído y no escuchó la pregunta. Incluso llamé a Buenos Aires y me negaron que haya un desconocimiento de Milei a la agrupación Desarrollo y Libertad”.

En la misma línea opinó el candidato a gobernador libertario Agustín Ramírez al expresar que “lo que dijo seguramente está vinculado al episodio que se vivió con Sergio Vallejos. Hay que pensar que ADN (NdR: Partido integrante de Desarrollo y Libertad) es uno de los firmantes de la Libertad Avanza a nivel nacional y por eso es imposible que nos desconozca”.

Paola Miers, también candidata a gobernadora de Rugido de la Libertad, dijo que “claramente Javier (Milei) hizo referencia a Sergio Vallejos. No es que nos desconoció, y prueba de esto es que su hermana Karina fue la que firmó la autorización para que desde Desarrollo y Libertad podamos usar la imagen de él y el logo del partido nacional”.

