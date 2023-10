La diferencia de participación ciudadana entre las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las Elecciones Generales , ha sido en promedio desde el 2011, del 4%. A pesar de que este porcentaje puede parecer bajo, en un contexto electoral en el que los tres candidatos principales sacaron casi un tercio de los votos cada uno y con muy poca diferencia entre sí, la cantidad de sufragios que supone ese 4% podría definir un balotaje. Es que nunca la variación de votos obtenidos por un presidenciable entre cada comicio fue mayor al 3,80%, por lo que ni a Javier Milei, de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, o Sergio Massa, de Unión por la Patria, le alcanzaría para ganar en primera vuelta.

La participación ciudadana en las elecciones, desde la aparición de las PASO, varió en promedio en un 4%, siendo los comicios del 2015 los que tuvieron mayor diferencia, con 6,16%. La clave es que esa cantidad de votos, que actualmente en la Argentina supone 524.430 y, en San Juan, 24.341; pueden definir un balotaje. Es que, en las primarias de este 2023, los sufragios prácticamente se dividieron en tres candidatos: Milei sacó 29,8%, Bullrich un 28% y Massa un 27,8%. La diferencia entre los tres no supera el 2,6%. Lo que quiere decir que ese porcentaje, aunque es pequeño, le daría la posibilidad a cualquiera de los tres de entrar a la segunda vuelta.

Si bien la posibilidad de tener un ganador en primera vuelta existe, lo cierto es que nunca en la historia ningún candidato presidenciable sumó, entre elección y elección, más del 3,8% de los votos. Por lo que, al menos que algo mesiánico suceda, ni a Milei, Massa o Bullrich le alcanzaría esta cifra máxima para ganar en estas Generales. Cabe destacar que, para que un aspirante gane en primera vuelta, tiene que obtener el 45% de los votos o el 40% sacándole 10% al segundo.

Según indicó el analista político Maximiliano Aguiar a DIARIO HUARPE, aún no queda claro a quién beneficiaría mayormente la diferencia de participación entre PASO y Generales. “No son los mismos los que eligen votar. Normalmente, los mayores incrementos se dan entre la gente de mayor edad y los más jóvenes, que no están obligados a votar. También se incrementan los estratos medios. En el 2015 benefició a Mauricio Macri, pero ahora no se sabe, porque puede suceder que el incremento de movilización de Unión por la Patria impacte en los votos”, dijo.

Otra cuestión a tener en cuenta es que, a diferencia de las PASO, en las Elecciones Generales no se toman en cuenta los votos en blanco (que son válidos), solo los afirmativos. Así, a la hora de hacer el escrutinio definitio, el porcentaje obtenido por cada candidato aumenta.

Por lo tanto, la cantidad de argentinos y sanjuaninos que decidan ir al cuarto oscuro este domingo 22 de octubre es clave para definir la elección. Teniendo en cuenta que en las PASO 2023 hubo una de las participaciones más bajas de la historia, con un 69% y que en la Argentina nunca votó más del 85%, hay un margen de 15% que aún puede elegir sufragar. En comicios tan ajustados, donde por primera vez en el país tres fuerzas se compiten la presidencia, uno o dos puntos pueden cambiar el rumbo.