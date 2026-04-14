La Justicia dictó este martes un fallo contundente contra la fabricante de neumáticos Fate, al ordenar un embargo por una suma cercana a los $3.000 millones. La resolución responde a una demanda por haberes adeudados y costas legales que involucra a 920 operarios de la firma, quienes se encuentran en conflicto desde el cierre de la unidad productiva el pasado 18 de febrero.

La decisión fue dispuesta por la jueza Liliana Rodríguez Fernández, titular del Juzgado Laboral de Primera Instancia N°17. Según consta en el fallo, la empresa habría incumplido la conciliación obligatoria y dejado de abonar los salarios correspondientes, a pesar de las intimaciones previas.

El reclamo del Sutna

La noticia fue difundida por Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), justo cuando vencía el plazo judicial para que la empresa hiciera efectivos los pagos. Según fuentes gremiales, la medida busca asegurar los fondos necesarios para cubrir los sueldos adeudados hasta el próximo 1 de julio.

“La medida busca garantizar los fondos para cubrir los sueldos que la empresa adeuda”, señalaron desde el sindicato, remarcando la delicada situación en la que se encuentran las familias de los 920 trabajadores afectados por la parálisis de la planta de San Fernando.

Incumplimiento y beneficios fiscales

El trasfondo de la disputa legal revela un dato que agrava la situación de la empresa: en mayo de 2025, Fate había firmado un convenio de estabilidad laboral que garantizaba los puestos de trabajo hasta junio de este año. A cambio de ese compromiso, el Gobierno nacional le otorgó a la firma beneficios impositivos, como descuentos en aportes y cargas sociales.

Sin embargo, pese a contar con estos incentivos fiscales, la empresa procedió al cierre de la planta, vulnerando lo acordado con el gremio y el Estado. Por su parte, desde la conducción de Fate señalaron inicialmente que no habían sido notificados formalmente de la sentencia de embargo dictada por la magistrada Rodríguez Fernández.

Con este fallo, la Justicia busca poner un freno a la incertidumbre salarial en una de las empresas más importantes del rubro, en un contexto de alta tensión para la industria del neumático en todo el país.