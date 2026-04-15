Embargaron a Hugo Mazzacane, presidente del TC, por fraude de $4.000 millones

La Justicia Federal de La Plata dictó el procesamiento y embargo de Hugo y Gastón Mazzacane, máximas autoridades de la Asociación Corredores Turismo Carretera. La medida también alcanza a otros empresarios del grupo como Juan Manuel Mazzacane, sumando un total de cinco implicados en una presunta red de evasión y defraudación por $3.965.225.508. La investigación es liderada por la fiscal Laura Roteta y el juez Alejo Ramos Padilla, quienes analizan el entramado de sociedades vinculado a la firma Quilmes Tolosa S.A..

Según la acusación, la familia Mazzacane habría ejecutado durante una década diversas maniobras para reducir su carga tributaria. Entre las acciones detectadas figuran ventas no registradas, desvío de fondos y el uso de una contabilidad paralela.

El objetivo de este esquema era el vaciamiento patrimonial de la empresa principal para dificultar el cobro de las obligaciones fiscales por parte del Estado. Como consecuencia, se dispuso el embargo de once cuentas bancarias, siete inmuebles y más de cien vehículos.

La causa se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectó inconsistencias en los ejercicios fiscales entre 2021 y 2024. A partir de allí se realizaron allanamientos en domicilios y sedes comerciales donde se secuestró dinero en efectivo y documentación clave. Hugo Mazzacane ya había enfrentado una investigación en 2018 por facturación apócrifa vinculada al automovilismo.

El actual presidente de la entidad rige la categoría desde 2013, cuando sucedió a Oscar Aventin. Por su parte, Gastón Mazzacane ejerce como vicepresidente primero y continúa compitiendo en el Turismo Carretera a los 50 años. El ex piloto, que acumuló 21 carreras en las escuderías Prost y Minardi de la Fórmula 1 entre 2000 y 2001, era el último argentino en la categoría antes de Franco Colapinto y enfrenta además una denuncia por abuso sexual.