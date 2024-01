La tercera etapa del Grand Prix de ciclismo quedó para Emiliano Contreras (Chimbas Te Quiero). Triunfo que además lo catapultó a lo más alto, ya que el "Gringo" pasó a ser el nuevo líder de la General, en una etapa que lo tuvo siempre en la fuga tanto en la ida como al regreso de la Difunta Correa.

Con 2h38m28s, para recorrer los 118 km de extensión que tuvo la etapa, Contreras se quedó con todo en el tercer día de competencia. El podio lo completaron Tomás Ruiz (SEP San Juan) y Maximiliano Navarrete (Gremio por el Deporte).

De esta manera, el ciclista sanjuanino de Chimbas Te Quiero le arrebató la General a Nicolás Tivani, quien cruzó la meta 1m46s después que el Gringo, al igual que Leonardo Cobarrubia, quien había largado en el segundo puesto.

“Estoy muy contento por el triunfo, dejamos todo”, confesó Contreras tras la victoria. “Esta mañana no estaba bien de mis piernas y me costó llegar a la Difunta Correa, pero en el regreso el viento a favor me ayudó, al igual que el equipo, y pude dar batalla hasta el final y ganar”, agregó el gran triunfador de la tercera etapa del Grand Prix.