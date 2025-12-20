El Colegio Palermo Chico, de la ciudad de Mendoza, emitió un comunicado oficial dirigido a la comunidad educativa en respuesta a la difusión de denuncias públicas que involucran al empresario Marcelo Porcel por presuntos hechos de abuso contra compañeros de su hijo, informaron fuentes del establecimiento.

En el texto, la Dirección General del colegio explicó que, al tener conocimiento de la situación y de la existencia de una medida judicial de restricción de acercamiento de Porcel a la institución, la familia del empresario dejó de integrar la comunidad educativa, como parte de las acciones adoptadas para garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos.

El comunicado detalla que, apenas se tuvo información sobre los hechos vinculados a presuntos abusos que habrían ocurrido fuera del ámbito escolar, la entidad activó los protocolos vigentes, notificó a las autoridades educativas jurisdiccionales e intervino el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reforzando su compromiso con la protección de los estudiantes.

La publicación del colegio se produce en medio de una causa judicial más amplia en la que diversas familias denunciantes reclaman la detención e indagatoria formal de Porcel por presuntos delitos que incluyen abuso sexual y corrupción de menores, y sostienen que la investigación ha reunido pruebas, testimonios y peritajes suficientes para avanzar en el proceso penal.

Según las denuncias, que comenzaron con relatos de seis compañeros del hijo del empresario y hoy reúnen a cerca de diez jóvenes, los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2024, fuera de la escuela, y en contextos que incluyen domicilios y espacios particulares donde se habría aprovechado la cercanía con adolescentes de 13 y 14 años.

La causa sigue en etapa de investigación y, además de las medidas cautelares que impiden al imputado acercarse a las víctimas y al colegio, las familias denunciantes han insistido en acelerar el llamado a indagatoria y solicitar medidas adicionales por el avance del expediente.

En su comunicado, la institución educativa ratificó que la protección y el bienestar de los estudiantes son prioridades, agradeció a las familias por su confianza y aseguró que continuará colaborando con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.