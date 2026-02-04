En el inicio de la Cumbre de Minerales Críticos impulsada por Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio colocó a la Argentina en un lugar central dentro del nuevo tablero geopolítico que se disputa por el control de los recursos estratégicos del siglo XXI. En un contexto marcado por la creciente dependencia mundial de minerales clave para la transición energética, la industria tecnológica y la defensa, Rubio resaltó el potencial argentino como socio confiable para diversificar cadenas de suministro hoy dominadas por China.

Consultado sobre el rol que puede desempeñar el país en un eventual acuerdo internacional, el funcionario fue contundente. Señaló que la Argentina no solo cuenta con una dotación excepcional de recursos naturales, sino también con ventajas geológicas, experiencia productiva y una ubicación estratégica dentro del hemisferio occidental. “Argentina es uno de los líderes globales en este sentido”, afirmó, al tiempo que remarcó que su inserción regional le otorga un valor adicional para Estados Unidos y sus aliados.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas en el ámbito minero nacional y, en particular, en provincias como San Juan, que se consolidaron como pilares del desarrollo extractivo argentino. Con proyectos de cobre, oro y otros minerales críticos en distintas etapas de avance, el territorio sanjuanino aparece como una pieza clave dentro de la estrategia de abastecimiento que busca Occidente para reducir la dependencia de Beijing. La provincia no solo lidera exportaciones mineras, sino que además cuenta con un entramado técnico, institucional y productivo que la posiciona como socio atractivo para inversiones de gran escala.

El respaldo político entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump refuerza este escenario. La afinidad ideológica y la sintonía en materia de apertura económica y alineamiento estratégico facilitaron que la Argentina se sume al acuerdo sobre Minerales Críticos que se debate en la cumbre organizada por el Departamento de Estado. En representación del país participa el canciller Pablo Quirno, quien mantuvo encuentros con altos funcionarios estadounidenses y ratificó el apoyo de la administración Milei a la iniciativa.

La cumbre es parte de una estrategia más amplia diseñada por la Casa Blanca. A fines de 2025, la administración republicana presentó su Estrategia de Seguridad Nacional, que introdujo el llamado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, orientado a limitar la influencia de actores extrarregionales en América Latina. A esto se sumó una nueva Doctrina de Defensa que prioriza a la región y establece mecanismos de disuasión frente a China.

En esa línea, a comienzos de 2026 Trump firmó una orden ejecutiva para ajustar las importaciones de minerales críticos procesados, reconociendo que Estados Unidos depende totalmente de las importaciones de al menos 12 de estos insumos, muchos de ellos controlados por China. La creación reciente de una reserva estratégica —el Project Vault—, que combinará financiamiento privado y un préstamo millonario del EXIM Bank, completa el andamiaje de esta política.

En este contexto global, la Argentina y San Juan aparecen con cartas fuertes. La minería local se proyecta no solo como motor económico, sino también como un factor geopolítico de peso. El desafío, coinciden especialistas, será aprovechar esta ventana histórica con reglas claras, previsibilidad y desarrollo sostenible, para convertir el potencial en una oportunidad concreta de crecimiento y posicionamiento internacional.