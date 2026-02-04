Política > Inédito
Los fiscales de San Juan deberán usar chalecos antibalas
POR REDACCIÓN
El ministro de Turismo, Guido Romero, respondió con dureza al diputado, y dirigente nacional de cicilismo, Jorge Chica, cuestionando el alto costo de los eventos impulsados durante la gestión anterior y defendió la Vuelta a San Juan organizada con criterios de austeridad y sustentabilidad, según dijo.
El Ministerio Público Fiscal de San Juan dispuso por primera vez el uso obligatorio de chalecos antibalas para fiscales coordinadores y de caso. La medida, acordada con la Secretaría de Seguridad, busca proteger a los funcionarios durante investigaciones complejas y operativos en terreno, siguiendo el ejemplo de provincias con alta conflictividad.
