Los fiscales de San Juan deberán usar chalecos antibalas

El Ministerio Público Fiscal de San Juan dio un paso sin precedentes al ordenar el uso obligatorio de chalecos antibalas para sus fiscales coordinadores y fiscales de caso. La medida, que busca proteger la integridad física de los funcionarios, se implementará por primera vez en la provincia y refleja una adaptación a los riesgos que enfrentan en investigaciones penales complejas y operativos en territorio.

Bajo la conducción del fiscal general Guillermo Baigorrí, el organismo resolvió adoptar esta herramienta de protección, siguiendo el ejemplo de otras jurisdicciones con alta conflictividad, como la ciudad de Rosario, donde fiscales de áreas sensibles como Homicidios ya utilizan equipamiento similar. La decisión apunta específicamente a reducir los riesgos durante investigaciones vinculadas a delitos graves, como el narcotráfico, y en procedimientos que requieren presencia en terreno.

Convenio y características del equipamiento

La implementación fue posible gracias a un convenio firmado el 2 de diciembre entre el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a cargo de Enrique Delgado. Mediante este acuerdo, la Secretaría proporcionó 40 chalecos antibalas en modalidad de comodato.

Los equipos, de la marca SEATLE S.A., modelo FORCE 10, son unisex, de color negro y están confeccionados en poliéster con material balístico de Kevlar. Cuentan con un nivel de protección RB-3, conforme a la normativa nacional, lo que los hace aptos para resistir impactos de armas de fuego comunes.

Entrega formal y fundamentación

La entrega oficial se realizará este jueves 5 de febrero a las 9:15 en la Sala de Reuniones del segundo piso del Anexo de la Legislatura de San Juan, ubicada en calle Laprida 923 Oeste, en la capital provincial.

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron la importancia de esta colaboración interinstitucional, subrayando que la seguridad laboral es fundamental para el ejercicio de la función judicial. Asimismo, señalaron que el equipamiento adecuado mejora la previsibilidad y coordinación en operativos conjuntos con las fuerzas de seguridad.

Esta medida marca un punto de inflexión en los protocolos de seguridad para los fiscales sanjuaninos, equiparando su protección a estándares ya vigentes en otras regiones del país donde la conflictividad delictiva es más aguda.