Otro miércoles de protestas y represión se vivió como ya es una postal semanal que forma parte del paisaje urbano de la Ciudad de Buenos Aires. El lugar del conflicto callejero, es el de siempre, en la Plaza de los Dos Congresos.

Cuando el pequeño grupo de jubilados quiso manifestarse frente al edificio del Congreso, fuerzas de seguridad de infantería golpearon y lanzaron gases para dispersar y romper con la movilización. En medio de las acciones represivas, efectivos de la Policía Federal se llevaron detenido al sacerdote Francisco “Paco” Olveira.

Ante los hechos, diputados nacionales del bloque de Unión por la Patria asistieron para intervenir en el procedimiento y por un momento, lograron conseguir la liberación del integrante del movimiento Curas en Acción por los Pobres. Sin embargo, Olveira volvió a ser detenido.

En un mensaje escrito que pudo transmitir a periodistas que estaban cubriendo en el lugar se pudo leer: “Todo mal, todo quemado por el gas, me detuvieron, me soltaron y me volvieron a detener. Ahora por entrar en la Superintendencia de Drogas de la Policía Federal, por qué me llevaron acá, no sé, por ahora estoy en el camión celular”, fueron las palabras del sacerdote.

En la jornada de protesta, hasta las personas discapacitadas fueron detenidas y varios reporteros gráficos también recibieron gases.

Olveira fue escoltado por los diputados Paula Penacca, Jorge Taianna, Teresa García, Lorena Pokoik y Eduardo Valdés, hasta el móvil de la Policía Federal donde quedó demorado, “por resistencia a la autoridad”, sostuvieron las fuentes policiales. Si bien fue liberado en una primera instancia, debido a la intervención de los diputados, al poco tiempo volvió a ser aprehendido.

Por su parte, Carmen Verdú, una de las abogadas de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que acompaña a los detenidos durante esta marcha, son cuatro las personas detenidas en el exdepartamento central de la PFA, que hoy funciona la Superintendencia de Drogas Peligrosas: Francisco Olveira, Ivo Enríquez, Miguel Cali y Fidel Thomas Bravo.

La marcha fue por la vereda, acorde al protocolo de las autoridades, pero eso no impidió la provocación policial, con golpes y gases. Además de los jubilados, las personas con discapacidad también fueron blancos de la represión, con arrestos incluidos. No solo eso, los trabajadores de prensa, movileros y reporteros gráficos, cronistas radiales, también recibieron gases y golpes por parte de la fuerza policial. Horas antes, los periodistas habían reclamado en el Congreso en contra de la derogación del Estatuto Profesional del Periodista, está incluido en la ley de reforma laboral.

A los efectivos de la Policía Federal se le sumaron la guardia de infantería de Gendarmería Nacional, desde la avenida Entre Ríos, lo que derivó en una proporción enorme de uniformados por cada manifestante.

