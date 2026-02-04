El fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, dispuso una nueva serie de cambios en la cúpula del Ministerio Público Fiscal, profundizando la línea de gestión que puso en marcha desde su asunción. Se trata de una reorganización interna que alcanza a fiscalías consideradas estratégicas y que, según confiaron fuentes del organismo, responde a una decisión personal del propio Baigorrí.

La medida implica una rotación entre fiscales coordinadores de tres unidades clave: Delitos Especiales, la Unidad Fiscal CAVIG y Flagrancia. En concreto, Francisco Micheltorena dejará la coordinación de Delitos Especiales para pasar a Flagrancia; Alberto Martínez se trasladará desde Flagrancia a CAVIG; mientras que Roberto Ginsberg dejará esta última para asumir en Delitos Especiales. Desde el Ministerio Público señalaron que no se prevén, por el momento, nuevos movimientos.

Más allá de estos cambios, Baigorrí resolvió mantener la continuidad en otras coordinaciones. Virginia Branca seguirá cumpliendo funciones en Flagrancia, Claudia Ruíz Carignano continuará al frente de CAVIG e Iván Grassi permanecerá en Delitos Especiales, garantizando así una combinación entre renovación y estabilidad en áreas sensibles.

Las unidades involucradas cumplen un rol central dentro del sistema acusatorio. Flagrancia interviene en delitos como hurtos, robos y lesiones cuando existe detención inmediata; CAVIG concentra una de las mayores cargas de trabajo al abordar hechos de violencia de género e intrafamiliar; mientras que Delitos Especiales tiene a su cargo investigaciones complejas, entre ellas homicidios y causas vinculadas a corrupción.

Estos movimientos no son aislados. En diciembre pasado, DIARIO HUARPE informó sobre otros traslados dispuestos por Baigorrí, entre ellos el regreso de Francisco Pizarro a Delitos Especiales y la reubicación de Adrián Riveros tras la disolución de la Unidad de Soluciones Alternativas (USA). Esa estructura, creada durante la gestión anterior, fue eliminada a poco más de un mes del inicio del actual fiscal general.

En ese proceso, el personal de la USA fue redistribuido en áreas consideradas prioritarias. Fiscales ayudantes y empleados administrativos pasaron a desempeñarse en unidades como CAVIG y Delitos Informáticos y Estafas, reforzando sectores vinculados a la violencia y a los fraudes digitales, con impacto directo en la demanda ciudadana.

Con esta nueva reorganización, Baigorrí ratifica su decisión de revisar el esquema heredado y de ordenar el funcionamiento interno del Ministerio Público Fiscal, en una gestión que apunta a mayor eficiencia operativa y a reducir tensiones institucionales acumuladas en los últimos años.