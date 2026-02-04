Este fin de semana, Valle Fértil será el escenario del Safari tras las Sierras en su 33ª edición, coincidiendo con la primera fecha del Campeonato Sanjuanino de Enduro y la apertura del Campeonato de Travesías 2026. La organización está a cargo de APIVA (Asociación de Pilotos Vallistas) y ASER (Asociación Sanjuanina de Enduro), con el auspicio del Gobierno de San Juan.

El evento comenzará el viernes 6 de febrero con los pasos administrativos en el Salón Cultural de Valle Fértil, de 10:00 a 21:00. El sábado 7 se realizarán nuevas administrativas en el Circuito Coqui Quintana de 08:00 a 13:00, además de los entrenamientos y clasificaciones en las distintas categorías. El domingo 8 se desarrollarán las competencias finales, con entrega de premios programada para las 18:30.

Publicidad

Cronograma destacado:

Viernes 06-02

10:00 a 21:00 – administrativas en el Salón Cultural de Valle Fértil

Sábado 07-02



08:00 a 13:00 – administrativas en el Circuito Coqui Quintana

10:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías

10:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías

10:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para entrenar y clasificar)

14:00 – apertura de parque cerrado categoría Junior Kids y Cuatri Kids

14:30 – cierre de parque cerrado categoría Junior Kids y Cuatri Kids

14:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para entrenar y clasificar)

16:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro

16:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro

16:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para entrenar y clasificar)

Domingo 08-02

08:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías

08:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías

08:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para engrillar y largar)

11:00 – apertura de parque cerrado categorías Junior Kids y Cuatri Kids

11:30 – cierre de parque cerrado categorías Junior Kids y Cuatri Kids

11:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para engrillar y largar)

13:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro

13:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro

13:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para engrillar y largar)

18:30 – entrega de premios

(Los horarios y tandas están sujetas a cambios, según la cantidad de pilotos, o necesidad de los organizadores).

Publicidad

Categorías

Campeonato Sanjuanino de Enduro:

Senior A

Junior A

Junior B

Master Senior

Master A

Master C

Master D

Promocional

Principiante

Enduro

Junior Kids

Campeonato Travesía 2026:

Motos:

110cc Semi

110cc Libre

150cc China

200cc China

250cc China

250cc China

250cc 4V

Cuatris: