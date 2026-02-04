Publicidad
Safari tras las Sierras: cronograma completo de motos y cuatris 2026

La 33ª edición del evento, se desarrollará este fin de semana en Valle Fértil. Los pilotos competirán en distintas categorías de motos y cuatriciclos, con carreras y entrega de premios previstas para el domingo. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Pilotos competirán durante los entrenamientos en Valle Fértil.

Este fin de semana, Valle Fértil será el escenario del Safari tras las Sierras en su 33ª edición, coincidiendo con la primera fecha del Campeonato Sanjuanino de Enduro y la apertura del Campeonato de Travesías 2026. La organización está a cargo de APIVA (Asociación de Pilotos Vallistas) y ASER (Asociación Sanjuanina de Enduro), con el auspicio del Gobierno de San Juan.

El evento comenzará el viernes 6 de febrero con los pasos administrativos en el Salón Cultural de Valle Fértil, de 10:00 a 21:00. El sábado 7 se realizarán nuevas administrativas en el Circuito Coqui Quintana de 08:00 a 13:00, además de los entrenamientos y clasificaciones en las distintas categorías. El domingo 8 se desarrollarán las competencias finales, con entrega de premios programada para las 18:30.

Cronograma destacado:

 

Viernes 06-02 

  • 10:00 a 21:00 – administrativas en el Salón Cultural de Valle Fértil 

Sábado 07-02
 

  • 08:00 a 13:00 – administrativas en el Circuito Coqui Quintana
  • 10:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías 
  • 10:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías 
  • 10:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para entrenar y clasificar)
  • 14:00 – apertura de parque cerrado categoría Junior Kids y Cuatri Kids 
  • 14:30 – cierre de parque cerrado categoría Junior Kids y Cuatri Kids
  • 14:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para entrenar y clasificar)
  • 16:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro 
  • 16:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro 
  • 16:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para entrenar y clasificar)

Domingo 08-02 

  • 08:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías
  • 08:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías
  • 08:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para engrillar y largar)
  • 11:00 – apertura de parque cerrado categorías Junior Kids y Cuatri Kids
  • 11:30 – cierre de parque cerrado categorías Junior Kids y Cuatri Kids
  • 11:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para engrillar y largar)
  • 13:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro
  • 13:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro
  • 13:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para engrillar y largar)
  • 18:30 – entrega de premios 

(Los horarios y tandas están sujetas a cambios, según la cantidad de pilotos, o necesidad de los organizadores). 

Categorías

 Campeonato Sanjuanino de Enduro: 

  • Senior A 
  • Junior A 
  • Junior B
  • Master Senior
  • Master A 
  • Master C
  • Master D
  • Promocional
  • Principiante 
  • Enduro
  • Junior Kids

Campeonato Travesía 2026:

Motos: 

  • 110cc Semi 
  • 110cc Libre
  • 150cc China 
  • 200cc China 
  • 250cc China 
  • 250cc 4V

Cuatris:

  • 200cc Chino
  • 250cc Chino
  • 450cc Open 
  • Kids

 

