Safari tras las Sierras: cronograma completo de motos y cuatris 2026
POR REDACCIÓN
Este fin de semana, Valle Fértil será el escenario del Safari tras las Sierras en su 33ª edición, coincidiendo con la primera fecha del Campeonato Sanjuanino de Enduro y la apertura del Campeonato de Travesías 2026. La organización está a cargo de APIVA (Asociación de Pilotos Vallistas) y ASER (Asociación Sanjuanina de Enduro), con el auspicio del Gobierno de San Juan.
El evento comenzará el viernes 6 de febrero con los pasos administrativos en el Salón Cultural de Valle Fértil, de 10:00 a 21:00. El sábado 7 se realizarán nuevas administrativas en el Circuito Coqui Quintana de 08:00 a 13:00, además de los entrenamientos y clasificaciones en las distintas categorías. El domingo 8 se desarrollarán las competencias finales, con entrega de premios programada para las 18:30.
Cronograma destacado:
Viernes 06-02
- 10:00 a 21:00 – administrativas en el Salón Cultural de Valle Fértil
Sábado 07-02
- 08:00 a 13:00 – administrativas en el Circuito Coqui Quintana
- 10:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías
- 10:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías
- 10:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para entrenar y clasificar)
- 14:00 – apertura de parque cerrado categoría Junior Kids y Cuatri Kids
- 14:30 – cierre de parque cerrado categoría Junior Kids y Cuatri Kids
- 14:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para entrenar y clasificar)
- 16:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro
- 16:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro
- 16:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para entrenar y clasificar)
Domingo 08-02
- 08:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías
- 08:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías
- 08:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para engrillar y largar)
- 11:00 – apertura de parque cerrado categorías Junior Kids y Cuatri Kids
- 11:30 – cierre de parque cerrado categorías Junior Kids y Cuatri Kids
- 11:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para engrillar y largar)
- 13:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro
- 13:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro
- 13:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para engrillar y largar)
- 18:30 – entrega de premios
(Los horarios y tandas están sujetas a cambios, según la cantidad de pilotos, o necesidad de los organizadores).
Categorías
Campeonato Sanjuanino de Enduro:
- Senior A
- Junior A
- Junior B
- Master Senior
- Master A
- Master C
- Master D
- Promocional
- Principiante
- Enduro
- Junior Kids
Campeonato Travesía 2026:
Motos:
- 110cc Semi
- 110cc Libre
- 150cc China
- 200cc China
- 250cc China
- 250cc 4V
Cuatris:
- 200cc Chino
- 250cc Chino
- 450cc Open
- Kids
