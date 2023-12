Emmanuel Macron criticó el acuerdo Mercosur-UE y envió un fuerte mensaje a Milei

El presidente francés, Emmanuel Macron, habló este sábado en conferencia de Naciones Unidas sobre el clima (COP28), que se lleva adelante en Dubái y dejó fuertes definiciones que involucran a la Argentina y a la región.

Anunció que viajará en marzo a Brasil para discutir con su par Luiz Inácio Lula da Silva acerca del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que, en su opinión, tal como está ahora, "no es bueno para nadie".

Además, envió un mensaje directamente a Javier Milei al manifestar que espera que "se sume" en lo que respecta a las cuestiones climáticas.

COP28: qué dijo Macron tras la reunión con Lula da Silva

Macron anunció la decisión después de reunirse con el presidente brasileño. Según la presidencia brasileña, la visita tendrá lugar el 27 de marzo.

Tras el encuentro en el país árabe, el mandatario francés habló en conferencia de prensa y también se refirió al presidente electo argentino. "Tuve la oportunidad de conversar con Javier Milei. Tiene varias propuestas muy audaces para su país", expresó Macron.

"En los últimos años, he tenido que trabajar con presidentes que, en ocasiones, presentaron propuestas muy audaces. Siempre pudimos establecer un diálogo y hacer algo razonable", agregó.

"Por eso, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener la cooperación e incluso enriquecerla con Argentina. Y espero que se sume en lo que respecta a las cuestiones climáticas porque verá que esto también es bueno para su país", remarcó.

En la conferencia, también criticó el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea al afirmar que ese tratado fue negociado hace 20 años y no se actualizó, por lo que no refleja el estado actual de la crisis ambiental y la biodiversidad. Además, declaró ante la prensa que su país no adherirá, al menos como está planteado actualmente.

"No es bueno para nadie", calificó. Macron dijo que solo "tiene unos párrafos para contentar a Francia", pero en el fondo se trata de un pacto "a la antigua usanza de desmantelamiento de tarifas".

En esa línea agregó: "Estoy creando en mi país un mercado en vías de descarbonizarse para permitir a la gente de aquí consumir productos de fuera que implican más emisiones. Estamos locos".