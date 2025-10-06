Una reconocida empresa de soluciones tecnológicas médicas con sede en San Juan lanzó una convocatoria para cubrir el puesto de Responsable de Administración y Finanzas con visión humana.

Desde la compañía señalaron que buscan sumar a su equipo a una persona que combine solidez técnica con sensibilidad humana, bajo la convicción de que “la tecnología cobra sentido cuando está al servicio de la vida”.

Entre las principales responsabilidades del cargo se destacan liderar y supervisar procesos contables, financieros y administrativos, además de diseñar y controlar presupuestos, reportes y proyecciones. También se espera que la persona seleccionada optimice la gestión de recursos con visión estratégica y asegure el cumplimiento de normas y buenas prácticas financieras.

La búsqueda está dirigida a profesionales universitarios en Administración, Contabilidad o Finanzas, con experiencia en puestos similares. La empresa valorará especialmente perfiles organizados, analíticos y con capacidad de liderazgo, así como aquellos que compartan su visión de que “el trabajo bien hecho puede cuidar y transformar vidas”.

En cuanto a las condiciones laborales, la compañía ofrece un entorno de trabajo que equilibra profesionalismo y propósito, oportunidades de crecimiento dentro de una organización en expansión y un equipo comprometido con la innovación y el bienestar.

Las personas interesadas pueden postularse enviando su currículum a: resp.admsj@gmail.com.