La justicia estadounidense dictó una condena de 30 meses de prisión para Salvador Plasencia, uno de los médicos involucrados en la muerte del actor Matthew Perry, conocido por su papel en la serie Friends. Además, deberá cumplir dos años de libertad supervisada y pagar una multa de 5.600 dólares.

Plasencia se declaró culpable el 23 de julio de 2025 por cuatro cargos relacionados con la distribución de ketamina, sustancia que fue determinante en la muerte del actor el 28 de octubre de 2023. En septiembre de 2025, entregó su licencia médica en California, quedando inhabilitado para ejercer.

El actor de 54 años fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. La autopsia confirmó que falleció debido a los efectos agudos de la ketamina. La investigación reveló que Plasencia distribuyó 20 frascos, pastillas y jeringas de esta droga tanto a Perry como a su asistente, Kenneth Iwamasa, también acusado en el caso.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a cinco personas por integrar una red clandestina dedicada a la distribución masiva de ketamina. Todos los acusados aceptaron acuerdos de culpabilidad y se encuentran a la espera de sentencia, salvo Plasencia, quien ya comenzó a cumplir su condena tras entregarse en la audiencia.

En el memorando de sentencia, los fiscales destacaron que “las graves violaciones de la confianza y el abandono del juramento de ‘no hacer daño’ por parte del médico contribuyeron indudablemente al perjuicio sufrido por el Sr. Perry”. Por ello, solicitaron una pena mínima de tres años, mientras que la defensa pidió libertad condicional bajo supervisión, argumentando la pérdida de licencia y carrera del médico.

La madre y el padrastro de Perry, Suzanne y Keith Morrison, expresaron que consideran a Plasencia “uno de los más culpables de todos” en la tragedia que enluta a la familia y a sus seguidores.

Matthew Perry había sido abierto sobre sus problemas con las adicciones, tema que abordó en su autobiografía Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir publicada en 2022, donde relató su lucha personal antes de su fallecimiento.