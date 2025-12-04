Un joven de 22 años fue detenido este miércoles por efectivos de la División Policía Ciclista luego de intentar sustraer una importante cantidad de ropa interior y juegos de sábanas del local Maxi Brand, ubicado en calle Laprida entre Avenida Rioja y Tucumán, en Capital.

El hecho ocurrió cerca de las 11.05, cuando transeúntes alertaron a los uniformados que realizaban recorridas de prevención sobre la persecución de un hombre que escapaba con mercadería escondida. Los efectivos actuaron de inmediato y lograron interceptarlo a tan solo diez metros del comercio.

Publicidad

La ropa que intentó sustraer el detenido.

El detenido fue identificado como Milton Ayail Mercado Galaz, de 22 años, de Chimbas. Según informó la Policía, el joven habría salido del local con 14 slips marca Hanes, 17 bóxers marca Davor, 17 slips marca Antártida y tres juegos de sábanas Algabo, todo valuado en alrededor de $370.000.

Tras el secuestro, se hizo un presupuesto para establecer el valor de lo robado.

El gerente del comercio reconoció los productos como pertenecientes al local y realizó la denuncia correspondiente.

Publicidad

Tras la aprehensión, los efectivos solicitaron directivas al 105 y se dio intervención al Ayudante Fiscal Jorge Salinas. Minutos después llegó al lugar la ayudante fiscal María José Puebla, quien confirmó la aplicación del procedimiento especial de flagrancia por hurto en grado de tentativa. La causa quedó vinculada a la Comisaría 3°.

Participaron del operativo el cabo Rolando Irrazabal y el agente Rodrigo Ahumada, quienes concretaron la detención y el secuestro de la mercadería.