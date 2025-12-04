En un clima cálido y familiar, este miércoles quedó inaugurada la nueva plaza Juan Manuel Fangio, un renovado espacio público que busca convertirse en un punto de encuentro para vecinos de todas las edades en Santa Lucía. El intendente Juan José Orrego destacó a DIARIO HUARPE el sentido cultural, recreativo y social que tendrá el lugar.

Entre las obras destacadas se encuentra un imponente anfiteatro. (Foto DIARIO HUARPE)

Según explicó, una de las novedades es el anfiteatro que permitirá desarrollar actividades artísticas y educativas. “Dentro de esta plaza le hemos dado un contenido cultural con un anfiteatro donde van a poder venir las escuelas, las academias de danza y todos los artistas locales”, expresó. El jefe comunal aseguró que el espacio “se va a llenar de mucha cultura y de mucho contenido social”.

Publicidad

(Foto DIARIO HUARPE)

La propuesta también tiene un fuerte enfoque en inclusión y recreación. El predio cuenta con circuito de salud, amplios juegos para niños y veredas anchas para que vecinos puedan caminar y hacer deporte con comodidad. “Es una plaza con mucha impronta en el deporte, en la cultura y en la educación, pero apostando fuerte también a la salud”, sostuvo Orrego, adelantando que en pocos días se lanzará un programa sanitario que “será muy beneficioso para todos los santaluceños”.

(Foto DIARIO HUARPE)

Además de esta obra, el intendente informó que el municipio continuará con nuevas inauguraciones en el corto plazo. Entre el 4 y el 12 de diciembre se habilitará la iluminación completa de calle General Paz, desde el lateral de Circunvalación hasta Verastein. “Es una obra muy importante para transitar en nuestro departamento y darnos sensación de seguridad, para que la gente pueda caminar con tranquilidad”, señaló.

Publicidad

(Foto DIARIO HUARPE)

La plaza Fangio se integra así al plan de recuperación y renovación de espacios públicos del departamento, sumando un punto de encuentro que combina cultura, deporte, recreación y bienestar para toda la comunidad.