Un corte masivo en el sistema eléctrico cubano provocó que más de dos millones de personas quedaran sin suministro de energía, afectando principalmente la región occidental de la isla. La capital, La Habana, quedó totalmente sin servicio durante varias horas, según reportaron medios estatales locales.

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) detalló que a las 5:00 de la mañana hora local se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en la zona occidental, que abarca desde Mayabeque hasta Pinar del Río. Este incidente causó una interrupción generalizada del servicio eléctrico en La Habana, ciudad donde residen 1,7 millones de personas, lo que eleva la cifra de afectados a más de dos millones.

El apagón se dio en un contexto de crisis energética profunda, que se ha ido deteriorando en los últimos años debido a la infraestructura obsoleta y a la escasez de combustibles. Durante los días previos, la red eléctrica estuvo disponible por más de 20 horas consecutivas, pero la demanda superó la capacidad de generación. La UNE había anticipado un requerimiento de 3.250 megavatios, pero solo pudo cubrir 1.325 megavatios, lo que hizo insostenible la operación del sistema.

Desde 2022, Cuba enfrenta apagones masivos recurrentes, acumulando cinco cortes generales del sistema desde fines de 2024, algunos con duraciones de varios días. La crisis se agravó tras la reducción de importaciones de crudo de Venezuela, Rusia y México, afectando las ocho centrales eléctricas construidas entre las décadas de 1980 y 1990, que sufren frecuentes averías y paradas por mantenimiento insuficiente.

El gobierno cubano atribuye el empeoramiento del suministro eléctrico a tres factores principales: la escasez de petróleo, la antigüedad de la infraestructura y los daños ocasionados por el huracán Melissa, que afectó varias plantas clave. A pesar de la instalación de 30 parques fotovoltaicos con apoyo de China, la generación adicional no ha logrado cubrir el déficit estructural ni compensar la caída en la disponibilidad de combustibles.

Horas después del apagón, UNE informó que el sistema eléctrico nacional ya estaba totalmente conectado, aunque el restablecimiento del servicio se realizará de forma progresiva, según lo permita la capacidad de generación. “Todas las provincias se encuentran ya conectadas al Sistema Electroenergético Nacional. Se restablecerá el servicio paulatinamente según lo permita la capacidad de generación”, aseguraron desde la empresa.

Este nuevo episodio pone en evidencia la precariedad del sistema eléctrico cubano, que continúa siendo vulnerable ante las limitaciones económicas y estructurales del país, afectando la vida cotidiana de la población.