La Municipalidad de Santa Lucía confirmó este miércoles la programación completa de la Fiesta Nacional, que se desarrollará del 12 al 14 de diciembre en la plaza departamental. El intendente Juan José Orrego encabezó la conferencia donde anunció la presencia de reconocidos artistas nacionales y la puesta en marcha de un espacio alternativo orientado al arte local.

El viernes 12 abrirá la celebración Sergio Galleguillo, quien ya había adelantado su participación en redes sociales. Para el sábado 13 se sumará Abel Pintos, una de las figuras más esperadas por el público. La noche del domingo 14 estará dedicada al cuarteto con las presentaciones de Omega y Dale Q' Va, que cerrarán la edición 2024.

El intendente Juan José Orrego en conferencia de prensa. (Foto DIARIO HUARPE)

Además del escenario mayor, la fiesta contará con un “escenario joven”, ubicado frente a la parroquia del departamento. Este espacio funcionará en paralelo y será clave para promover artistas emergentes, academias y talleres locales, buscando otorgarles una visibilidad similar a la del espectáculo principal.

La propuesta integral combina figuras de renombre, música popular y el fortalecimiento del talento departamental, en una edición que promete convocar a miles de personas.