El Gobierno nacional anunció una renovación en la cúpula de las Fuerzas Armadas, un movimiento decidido por el presidente Javier Milei tras la propuesta del ministro de Defensa, Carlos Presti. La comunicación oficial estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En este contexto, el General de División Oscar Zarich asumirá como nuevo jefe del Ejército, mientras que el Vicealmirante Juan Carlos Romay será el encargado de liderar la Armada Argentina. Por su parte, el Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare fue designado titular del Estado Mayor Conjunto, organismo que coordina las tres fuerzas militares.

En cuanto a la Fuerza Aérea, el Gobierno ratificó al Brigadier Mayor Gustavo Valverde como su jefe, cargo que ocupa desde marzo de 2025, asegurando continuidad en esa área.

La jura oficial de Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa está prevista para después del 10 de diciembre. Actualmente, el titular del área, Luis Petri, permanecerá en funciones hasta que asuma su banca como diputado nacional por Mendoza. Según trascendidos, Petri busca cerrar diversos temas de gestión antes de su salida, lo que ha demorado la oficialización del reemplazo.

A pesar de esta transición, Petri y Presti compartirán agenda próximamente, participando juntos en eventos vinculados a la incorporación de nuevos aviones para la Fuerza Aérea y a la adquisición de tanques para el Ejército, evidenciando un trabajo conjunto durante el traspaso.

Estos cambios representan una etapa crucial para el Gobierno en áreas estratégicas, en medio de un reacomodamiento interno que se inició tras recientes modificaciones en el gabinete nacional.

Cabe destacar que Carlos Presti, nacido el 23 de junio de 1966, ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1984 y egresó en 1987. Durante su carrera, ocupó cargos de relevancia como jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar. Además, participó en misiones de paz en Haití y desde septiembre de 2017 se desempeñó como agregado militar en la Embajada Argentina en Guatemala, con extensión en El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En sus redes sociales, Presti expresó su agradecimiento tras la designación: "Gracias Presidente Javier Milei por elegirme para este nuevo desafío y gracias Ministro Luis Petri por la confianza en estos dos años. Las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei".