La causa Cuadernos sumó este jueves un nuevo capítulo de fuerte impacto judicial y político luego de que Julio Silva, el encargado del edificio de Recoleta donde residía Cristina Fernández de Kirchner, confesara ante la Justicia que mintió en su declaración de 2018. El hombre reconoció que firmó un testimonio sin leerlo y afirmó que lo hizo en medio de amenazas y presiones durante su paso por Comodoro Py.

Silva había sido uno de los testigos utilizados en la investigación impulsada por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. En aquel entonces había declarado haber visto ingresar y salir bolsos y valijas del departamento de la expresidenta entre 2007 y 2010, supuestamente transportados por Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.

Sin embargo, ocho años después, el portero cambió completamente su versión frente a los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori. “Eso de que venían con bolsos y valijas, eso yo no lo dije”, aseguró durante su declaración. También admitió: “Ahí es donde cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí”.

Durante más de dos horas de testimonio, Silva relató el clima que vivió cuando fue interrogado en 2018. Según contó, sufrió una fuerte presión psicológica y recordó que durante el procedimiento le mencionaban reiteradamente a sus hijas, situación que interpretó como una amenaza. “Lo pasé muy mal”, afirmó ante el tribunal.

El encargado también describió las consecuencias personales que atravesó tras aquella declaración. Dijo que durante años recibió insultos tanto en el barrio como dentro del propio edificio donde trabajaba. “Hijo de mil puta me decían”, recordó al relatar el impacto que tuvo su participación en la causa judicial.

En relación con Daniel Muñoz, Silva sostuvo que el exsecretario sí concurría al edificio y que habitualmente llevaba un portafolio o un bolso de mano. Además, señaló que tenía llave del departamento y acceso por distintas entradas del inmueble, aunque aclaró que nunca observó movimientos irregulares como los que figuraban en la declaración original.

Otro de los momentos destacados del testimonio ocurrió cuando recordó un allanamiento realizado en el departamento de Cristina Kirchner. Silva aseguró haber escuchado una conversación entre un comisario y el juez a cargo del operativo. Según relató, el policía informaba que no encontraban elementos relevantes y proponía finalizar el procedimiento, pero recibió como respuesta: “Si no encuentran algo, hasta mañana se van a quedar ahí”.

La declaración del portero se da en el marco del juicio oral por la causa Cuadernos, uno de los expedientes de corrupción más resonantes de la política argentina, iniciado en 2018 a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre presuntos pagos ilegales durante los gobiernos kirchneristas.