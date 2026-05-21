En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque lanzó una fuerte acusación al sostener que médicos y profesionales vinculados al caso “vienen a declarar con temor” ante la repercusión pública y judicial del proceso.

Luque, uno de los principales imputados en la causa, hizo referencia al clima que se vive dentro de las audiencias mientras continúan las declaraciones de testigos y especialistas convocados para determinar las responsabilidades en torno a la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Leopoldo Luque fue el neurocirujano y principal responsable del equipo médico de Diego Maradona. (Archivo)

El médico aseguró que existe presión sobre quienes participan del debate oral y cuestionó el tratamiento mediático del caso. “Hay médicos que vienen a declarar con miedo”, insistió al ingresar a los tribunales de San Isidro, donde se desarrolla el juicio oral contra los profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual.

Durante la audiencia también se presentaron nuevos testimonios relacionados con la internación domiciliaria que atravesó Maradona en sus últimos días de vida. La Fiscalía sostiene que el equipo médico actuó con negligencia y abandonó al exjugador en una situación crítica de salud.

Además de Luque, entre los imputados figuran la psiquiatra Agustina Cosachov, psicólogos, coordinadores médicos y enfermeros que participaron de la atención del ex capitán de la Selección argentina durante su recuperación en una vivienda del barrio San Andrés, en Tigre.

El proceso judicial continúa generando una enorme repercusión pública y mediática debido a la figura de Maradona y a las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Se espera que en las próximas semanas declaren nuevos especialistas médicos y familiares cercanos al ídolo argentino.