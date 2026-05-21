Una investigación internacional contra la distribución de material de abuso sexual infantil volvió a poner a la Argentina en el centro de una de las mayores ofensivas contra este tipo de delitos digitales. El operativo, denominado “Aliados por la Infancia VI”, se desarrolló de manera simultánea en 17 provincias argentinas y distintos países de América y Europa.

Como resultado de los procedimientos, la Policía Federal Argentina detuvo a dos hombres acusados de distribuir y comercializar contenido de abuso sexual infantil, delito contemplado en el artículo 128 del Código Penal. Además, un tercer sospechoso quedó vinculado a la causa y fue notificado judicialmente.

La investigación surgió a partir del intercambio de información entre organismos internacionales especializados en delitos contra menores y plataformas de monitoreo digital que rastrean actividad vinculada a redes P2P utilizadas para compartir archivos ilegales. Según las fuentes judiciales, el objetivo fue identificar usuarios involucrados en la producción, almacenamiento y distribución de este tipo de material a través de internet.

Los operativos alcanzaron a provincias como Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Tucumán y Salta, entre otras. En total se realizaron 68 allanamientos en territorio argentino, mientras que de manera paralela hubo intervenciones en países como Brasil, España, México, Francia, Colombia y Panamá.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron notebooks, computadoras, discos rígidos, teléfonos celulares y distintos dispositivos de almacenamiento que ahora serán sometidos a peritajes informáticos. Los especialistas buscarán determinar el volumen de archivos almacenados y posibles conexiones con otras redes internacionales dedicadas a la explotación sexual infantil.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que uno de los detenidos es de nacionalidad peruana y que parte de la investigación se centró en el intercambio clandestino de archivos mediante plataformas digitales utilizadas habitualmente para compartir contenido ilegal.

La operación “Aliados por la Infancia” ya había tenido etapas anteriores en distintos países de la región. En operativos previos, las autoridades habían detectado redes de distribución de contenido ilegal, allanado viviendas y secuestrado cientos de dispositivos electrónicos relacionados con delitos de explotación sexual infantil.

Desde los organismos judiciales remarcaron que estas investigaciones se apoyan en acuerdos de cooperación internacional y en reportes realizados por entidades especializadas en la protección de menores y el monitoreo de delitos informáticos. Mientras tanto, los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y la causa continúa avanzando con nuevos análisis sobre el material secuestrado.