Un incendio en una vivienda generó alarma en la noche del jueves en Capital, luego de que el techo de una casa ubicada en el fondo de una veterinaria se prendiera fuego a raíz de un desperfecto en una chimenea. El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 en Ignacio de la Roza al 1131 oeste, a metros de calle Juez Ramón Díaz.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se inició en una propiedad situada en la parte posterior de la veterinaria San Francisco. Allí, una estufa a leña provocó un foco ígneo cuando su chimenea no estuvo correctamente aislada del techo de madera, lo que derivó en el principio de incendio.

Hubo preocupación por el salon de la veterinaria pero el fuego fue en otro sector informaron.

Tras el llamado al 911, una dotación de Bomberos de la Policía de San Juan se hizo presente en el lugar a bordo de una unidad Iveco Daily, bajo el mando del oficial subinspector Páez. Al arribar, los efectivos fueron recibidos por el propietario de la vivienda, Ricardo Calderoni, de 65 años, quien permitió el ingreso inmediato para controlar la situación.

El personal actuante logró sofocar las llamas en pocos minutos, evitando que el fuego se propagara hacia otros sectores de la propiedad. De acuerdo con el parte oficial, el incidente no dejó personas heridas ni daños materiales de consideración, ya que el foco fue contenido a tiempo.

Los bomberos llegaron para culminar el trabajo que habían inicaido los dueños de casa.

Asimismo, las autoridades llevaron tranquilidad respecto a la situación de los animales, al confirmar que ninguna mascota resultó afectada. Esto se debió a que el incendio se produjo en la vivienda ubicada en el fondo del terreno, alejada del área donde funciona la veterinaria.

Durante el operativo, varios vecinos se acercaron al lugar alertados por la presencia de humo y la llegada de los móviles de emergencia. Algunos incluso se ofrecieron a colaborar, aunque la intervención de los bomberos fue suficiente para controlar el episodio sin mayores complicaciones.

Finalmente, una vez extinguido el foco ígneo y verificada la seguridad del inmueble, los efectivos concluyeron las tareas y se retiraron del lugar, dejando la zona en condiciones normales. El hecho fue catalogado como un accidente doméstico y no requirió otras intervenciones judiciales.