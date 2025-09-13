Publicidad
En fotos, así vivieron los sanjuaninos la Maratón del Nivel Inicial

El Estadio del Bicentenario fue el escenario de la Maratón del Nivel Inicial. Miles de niños de escuelas privadas y sus familias se unieron para celebrar una jornada inolvidable. ¡Encontrá las mejores imágenes acá!

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Mirá las mejores postales que dejó la Maratón del Nivel Inicial en el estadio San Juan del Bicentenario. Fotos de galería: DIARIO HUARPE/ Gabriel Flores

La mañana de este sábado, el Estadio del Bicentenario se llenó de vida y alegría con la Maratón del Nivel Inicial, una actividad que reunió a más de 2.000 niños de 67 colegios privados de San Juan. Este evento, que forma parte de las celebraciones por la Semana de la Educación Privada, se convirtió en una fiesta. Los pequeños corredores, con sus coloridas vestimentas, llenaron la pista de entusiasmo y energía, acompañados por sus familias en una jornada inolvidable.

El clima fue el ideal, con padres y maestros alentando a cada participante y celebrando cada logro. Para revivir los momentos más especiales de esta jornada, te presentamos una completa galería de imágenes que captura la esencia de la Maratón de Nivel Inicial.

