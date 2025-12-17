Política > El detalle
Paritaria docente: punto por punto, qué dice el acuerdo del Gobierno con los gremios
POR REDACCIÓN
El Gobierno de San Juan y los gremios docentes alcanzaron este martes 16 un acuerdo en el marco de la negociación paritaria, tras una nueva reunión encabezada por autoridades provinciales y representantes sindicales. La propuesta oficial fue aceptada en conformidad por UDAP, UDA y AMET, lo que permitió cerrar la discusión salarial con definiciones concretas para el cierre de 2025 y el inicio de 2026.
El acuerdo paritario, punto por punto
ARTÍCULO 1°
VALOR ÍNDICE PARA EL SALARIO DE DICIEMBRE 2025
Fijar el valor índice, a partir de los salarios del mes de diciembre de 2025, en **858,6784**.
ARTÍCULO 2°
VALOR SUELDO BÁSICO DOCENTE (A01) A PARTIR DEL SALARIO DE DICIEMBRE 2025
El sueldo básico (A01) del cargo testigo maestro de grado jornada simple queda determinado en $425.904,49 para el mes de diciembre de 2025.
El valor de la hora cátedra nivel medio en $28.393,63 y el valor de la hora cátedra nivel superior en $35.492,04 para el mes de diciembre de 2025.
ARTÍCULO 3°
ASIGNACIÓN REMUNERATIVA DECRETO N° 1380-1993 – ART. 2° – “ESTADO DOCENTE” (A56)
Fijar, a partir de los haberes del mes de diciembre de 2025, el monto por persona liquidado bajo el código A56 en pesos $148.230,82 o su equivalente en horas cátedra nivel medio y superior, resultando en $8.235,05 el valor por hora cátedra nivel medio y $9.882,06 el valor por hora cátedra nivel superior.
ARTÍCULO 4°
ASIGNACIÓN REMUNERATIVA DECRETO N° 489-2012 Y MODIFICATORIAS – ART. 2° (E66)
Fijar el monto del Decreto N° 489-2012 y modificatorias, artículo 3° (E66), correspondiente a la suma remunerativa y bonificable por antigüedad, según escalas vigentes.
“SUMA REMUNERATIVA Y BONIFICABLE POR ANTIGÜEDAD” – Diciembre 2025
|Antigüedad
|Cargo Docente ($)
|HCNM ($)
|HCNS ($)
|0 años
|55.281,30
|3.071,19
|3.685,42
|1 a 4 años
|64.495,57
|3.583,09
|4.299,71
|5 a 9 años
|92.136,89
|5.118,72
|6.142,46
|10 a 16 años
|101.351,17
|5.630,63
|6.756,75
|17 a 24 años
|105.957,57
|5.886,54
|7.063,84
|25 a 29 años
|110.568,28
|6.142,69
|7.371,22
|30 o más
|119.776,81
|6.654,27
|7.985,13
ARTÍCULO 5°
(E60) Fijar para el mes de diciembre el código **E60** como el producto del Valor Índice del mes diciembre 2025 (artículo 1°) por **44 puntos** para los cargos del nomenclador docente Decreto N° 1890/2022 – 0197/2023 – 1900/2023 y sus modificatorias “SUMA REMUNERATIVA Y BONIFICABLE POR ANTIGÜEDAD”, según escalas vigentes.
E60 – Responsabilidad Funcional Docente
Remunerativo y Bonificable por Antigüedad
(44 puntos × Valor Índice) + (44 puntos × Valor Índice × % de antigüedad)
|Antigüedad
|% Bonificación
|Monto ($)
|0
|0%
|37.781,85
|1
|10%
|41.560,04
|2 a 4
|15%
|43.449,13
|5 a 6
|30%
|49.116,41
|7 a 9
|40%
|52.894,59
|10 a 11
|50%
|56.672,78
|12 a 14
|60%
|60.450,96
|15 a 16
|70%
|64.229,15
|17 a 19
|80%
|68.007,33
|20 a 21
|100%
|75.563,70
|22 a 23
|110%
|79.341,89
|24
|120%
|83.120,07
|25 a 27
|130%
|86.898,26
|28 a 29
|140%
|90.676,44
|30 a 31
|150%
|94.454,63
|32 a 33
|160%
|98.232,81
|34 o más
|170%
|102.011
ARTÍCULO 6°
SALARIO DOCENTE PROVINCIAL NETO – CARGO TESTIGO
Establecer que, a partir del mes de diciembre de 2025, el Gobierno de la Provincia de San Juan:
* Incrementará el valor índice aplicando el coeficiente de variación mensual del índice I.P.C. publicado por INDEC, correspondiente al mes anterior.
* Incrementará en **5 puntos** el código E60, quedando el mismo en **44 puntos** por valor índice desde diciembre de 2025.
* Incrementará **4 puntos** a todos los cargos del nomenclador docente en el mes de enero.
ARTÍCULO 7°
PUNTOS DEL NOMENCLADOR DOCENTE – ENERO 2026
Incrementar en 4 puntos para cada cargo que figura en el nomenclador docente vigente a diciembre, para ser aplicados en el mes de enero de 2026.