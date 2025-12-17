Publicidad
Publicidad

Política > El detalle

Paritaria docente: punto por punto, qué dice el acuerdo del Gobierno con los gremios

El Gobierno de San Juan y los sindicatos docentes de UDAP, UDA y AMET llegaron a acuerdo salarial. Punto por punto, qué dice el convenio.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El acuerdo detalla siete puntos que benefician a los trabajadores docentes. (Foto: Mariano Martín DIARIO HUARPE).

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes alcanzaron este martes 16 un acuerdo en el marco de la negociación paritaria, tras una nueva reunión encabezada por autoridades provinciales y representantes sindicales. La propuesta oficial fue aceptada en conformidad por UDAP, UDA y AMET, lo que permitió cerrar la discusión salarial con definiciones concretas para el cierre de 2025 y el inicio de 2026.

El acuerdo paritario, punto por punto

ARTÍCULO 1°

VALOR ÍNDICE PARA EL SALARIO DE DICIEMBRE 2025
Fijar el valor índice, a partir de los salarios del mes de diciembre de 2025, en **858,6784**.

Publicidad

ARTÍCULO 2°

VALOR SUELDO BÁSICO DOCENTE (A01) A PARTIR DEL SALARIO DE DICIEMBRE 2025
El sueldo básico (A01) del cargo testigo maestro de grado jornada simple queda determinado en $425.904,49 para el mes de diciembre de 2025.

El valor de la hora cátedra nivel medio en $28.393,63 y el valor de la hora cátedra nivel superior en $35.492,04 para el mes de diciembre de 2025.

Publicidad

ARTÍCULO 3°

ASIGNACIÓN REMUNERATIVA DECRETO N° 1380-1993 – ART. 2° – “ESTADO DOCENTE” (A56)
Fijar, a partir de los haberes del mes de diciembre de 2025, el monto por persona liquidado bajo el código A56 en pesos $148.230,82 o su equivalente en horas cátedra nivel medio y superior, resultando en $8.235,05 el valor por hora cátedra nivel medio y $9.882,06 el valor por hora cátedra nivel superior.

ARTÍCULO 4°

ASIGNACIÓN REMUNERATIVA DECRETO N° 489-2012 Y MODIFICATORIAS – ART. 2° (E66)
Fijar el monto del Decreto N° 489-2012 y modificatorias, artículo 3° (E66), correspondiente a la suma remunerativa y bonificable por antigüedad, según escalas vigentes.

Publicidad

“SUMA REMUNERATIVA Y BONIFICABLE POR ANTIGÜEDAD” – Diciembre 2025

AntigüedadCargo Docente ($)HCNM ($)HCNS ($)
0 años55.281,303.071,193.685,42
1 a 4 años64.495,573.583,094.299,71
5 a 9 años92.136,895.118,726.142,46
10 a 16 años101.351,175.630,636.756,75
17 a 24 años105.957,575.886,547.063,84
25 a 29 años110.568,286.142,697.371,22
30 o más  119.776,816.654,277.985,13

ARTÍCULO 5°

(E60) Fijar para el mes de diciembre el código **E60** como el producto del Valor Índice del mes diciembre 2025 (artículo 1°) por **44 puntos** para los cargos del nomenclador docente Decreto N° 1890/2022 – 0197/2023 – 1900/2023 y sus modificatorias “SUMA REMUNERATIVA Y BONIFICABLE POR ANTIGÜEDAD”, según escalas vigentes.

E60 – Responsabilidad Funcional Docente

Remunerativo y Bonificable por Antigüedad
(44 puntos × Valor Índice) + (44 puntos × Valor Índice × % de antigüedad)

Antigüedad% BonificaciónMonto ($)
00%37.781,85
110%41.560,04
2 a 415%43.449,13
5 a 630%49.116,41
7 a 940%52.894,59
10 a 1150%56.672,78
12 a 1460%60.450,96
15 a 1670%64.229,15
17 a 1980%68.007,33
20 a 21100%75.563,70
22 a 23110%79.341,89
24120%83.120,07
25 a 27130%86.898,26
28 a 29140%90.676,44
30 a 31150%94.454,63
32 a 33160%98.232,81
34 o más170%102.011

ARTÍCULO 6°

SALARIO DOCENTE PROVINCIAL NETO – CARGO TESTIGO
Establecer que, a partir del mes de diciembre de 2025, el Gobierno de la Provincia de San Juan:

* Incrementará el valor índice aplicando el coeficiente de variación mensual del índice I.P.C. publicado por INDEC, correspondiente al mes anterior.
* Incrementará en **5 puntos** el código E60, quedando el mismo en **44 puntos** por valor índice desde diciembre de 2025.
* Incrementará **4 puntos** a todos los cargos del nomenclador docente en el mes de enero.

ARTÍCULO 7°

PUNTOS DEL NOMENCLADOR DOCENTE – ENERO 2026
Incrementar en 4 puntos para cada cargo que figura en el nomenclador docente vigente a diciembre, para ser aplicados en el mes de enero de 2026.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS