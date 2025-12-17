El Gobierno de San Juan y los gremios docentes alcanzaron este martes 16 un acuerdo en el marco de la negociación paritaria, tras una nueva reunión encabezada por autoridades provinciales y representantes sindicales. La propuesta oficial fue aceptada en conformidad por UDAP, UDA y AMET, lo que permitió cerrar la discusión salarial con definiciones concretas para el cierre de 2025 y el inicio de 2026.

El acuerdo paritario, punto por punto

ARTÍCULO 1°

VALOR ÍNDICE PARA EL SALARIO DE DICIEMBRE 2025

Fijar el valor índice, a partir de los salarios del mes de diciembre de 2025, en **858,6784**.

ARTÍCULO 2°

VALOR SUELDO BÁSICO DOCENTE (A01) A PARTIR DEL SALARIO DE DICIEMBRE 2025

El sueldo básico (A01) del cargo testigo maestro de grado jornada simple queda determinado en $425.904,49 para el mes de diciembre de 2025.

El valor de la hora cátedra nivel medio en $28.393,63 y el valor de la hora cátedra nivel superior en $35.492,04 para el mes de diciembre de 2025.

ARTÍCULO 3°

ASIGNACIÓN REMUNERATIVA DECRETO N° 1380-1993 – ART. 2° – “ESTADO DOCENTE” (A56)

Fijar, a partir de los haberes del mes de diciembre de 2025, el monto por persona liquidado bajo el código A56 en pesos $148.230,82 o su equivalente en horas cátedra nivel medio y superior, resultando en $8.235,05 el valor por hora cátedra nivel medio y $9.882,06 el valor por hora cátedra nivel superior.

ARTÍCULO 4°

ASIGNACIÓN REMUNERATIVA DECRETO N° 489-2012 Y MODIFICATORIAS – ART. 2° (E66)

Fijar el monto del Decreto N° 489-2012 y modificatorias, artículo 3° (E66), correspondiente a la suma remunerativa y bonificable por antigüedad, según escalas vigentes.

“SUMA REMUNERATIVA Y BONIFICABLE POR ANTIGÜEDAD” – Diciembre 2025

Antigüedad Cargo Docente ($) HCNM ($) HCNS ($) 0 años 55.281,30 3.071,19 3.685,42 1 a 4 años 64.495,57 3.583,09 4.299,71 5 a 9 años 92.136,89 5.118,72 6.142,46 10 a 16 años 101.351,17 5.630,63 6.756,75 17 a 24 años 105.957,57 5.886,54 7.063,84 25 a 29 años 110.568,28 6.142,69 7.371,22 30 o más 119.776,81 6.654,27 7.985,13

ARTÍCULO 5°

(E60) Fijar para el mes de diciembre el código **E60** como el producto del Valor Índice del mes diciembre 2025 (artículo 1°) por **44 puntos** para los cargos del nomenclador docente Decreto N° 1890/2022 – 0197/2023 – 1900/2023 y sus modificatorias “SUMA REMUNERATIVA Y BONIFICABLE POR ANTIGÜEDAD”, según escalas vigentes.

E60 – Responsabilidad Funcional Docente

Remunerativo y Bonificable por Antigüedad

(44 puntos × Valor Índice) + (44 puntos × Valor Índice × % de antigüedad)

Antigüedad % Bonificación Monto ($) 0 0% 37.781,85 1 10% 41.560,04 2 a 4 15% 43.449,13 5 a 6 30% 49.116,41 7 a 9 40% 52.894,59 10 a 11 50% 56.672,78 12 a 14 60% 60.450,96 15 a 16 70% 64.229,15 17 a 19 80% 68.007,33 20 a 21 100% 75.563,70 22 a 23 110% 79.341,89 24 120% 83.120,07 25 a 27 130% 86.898,26 28 a 29 140% 90.676,44 30 a 31 150% 94.454,63 32 a 33 160% 98.232,81 34 o más 170% 102.011

ARTÍCULO 6°

SALARIO DOCENTE PROVINCIAL NETO – CARGO TESTIGO

Establecer que, a partir del mes de diciembre de 2025, el Gobierno de la Provincia de San Juan:

* Incrementará el valor índice aplicando el coeficiente de variación mensual del índice I.P.C. publicado por INDEC, correspondiente al mes anterior.

* Incrementará en **5 puntos** el código E60, quedando el mismo en **44 puntos** por valor índice desde diciembre de 2025.

* Incrementará **4 puntos** a todos los cargos del nomenclador docente en el mes de enero.

ARTÍCULO 7°

PUNTOS DEL NOMENCLADOR DOCENTE – ENERO 2026

Incrementar en 4 puntos para cada cargo que figura en el nomenclador docente vigente a diciembre, para ser aplicados en el mes de enero de 2026.